Pordenone studia la variante al piano regolatore

In discussione in consiglio comunale di Pordenone la variante generale al piano regolatore, "ispirata alla rigenerazione urbana. La variante - ha spiegato l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante durante la presentazione in consiglio - si caratterizza per una serie di innovazioni. Primo elemento è il non consumo di suolo, con l’eliminazione di ben 14 ettari di cementificazione. Secondo, il piano sostituisce la logica di espansione con quella di densificazione, ovvero concentra l’edificato solo in determinare aree individuate con un criterio scientifico: laddove ci sono servizi e infrastrutture in grado di sostenere il maggior numero di persone, lì è possibile aumentare le cubature. A tal fine abbiamo individuato 4 zone prossime al ring in zona viale Dante e viale Marconi".

"Il terzo elemento – ha proseguito - riguarda la ricucitura ambientale e ecologica della città. Previsto a tal fine un grande polmone verde con anche la scopertura della roggia sotto l’area della Mittica, elemento strategico di trasformazione della città sul lungo periodo. Tale intervento ecologico ricuce appunto dal punto di vista ambientale la città completando un percorso di verde e acque che va dal Noncello al parco San Valentino e lì questo corridoio ecologico si interrompe. C’è un grande buco di cemento che va dal Sacro cuore, comprende l’ospedale, il quartiere Immacolata e arriva fino a Rorai dove la linea di verde e acque riprende con il parco Cimolai e la Burida".

Nei processi di rigenerazione urbana, oltre alla Mittica il piano comprende l’area dell’Amman (l’ex cotonificio) e il “Bronx”.