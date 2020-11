Porta a porta, anche Firenze copia Udine e Fontanini sfida il Pd

La raccolta porta a porta, già introdotta a Udine, arriva anche a Firenze e il primo cittadino del capoluogo friulano, Pietro Fontanini, sfida il Pd udinese.

“Anche il Comune di Firenze, amministrato dal Sindaco del PD Dario Nardella, con il quale voglio congratularmi, ha adottato il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, con buona pace di chi, qui a Udine, ancora si ostina a sostenere che questo metodo rappresenti una soluzione superata e non idonea a una città come la nostra - dichiara Fontanini -”.

“Non solo i dati oggettivi sulla differenziata, che ad oggi si attesta attorno all’80%, ma anche le esperienze di realtà urbane simili alla nostra, o decisamente più grandi, come nel caso di Firenze, stanno ampiamente confermando che quella di introdurre il nuovo metodo domiciliare è stata una scelta azzeccata”.

“Sono proprio curioso di vedere se gli esponenti della sinistra, dopo avere clamorosamente rinnegato la loro storica battaglia ambientale, prenderanno ora le distanze dalla decisione di Nardella, esponente del PD e uno dei sindaci più in vista nel panorama politico italiano”, conclude Fontanini.