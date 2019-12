Porta a porta, via libera alle isole ecologiche

Lungo e affollato Consiglio comunale, a Udine, nel quale sono state affrontate le novità del ‘porta a porta’ e le tariffe Tari per il 2020. Presenti anche cittadini e associazioni – Consumatori Attivi, Anaci e Fiaip - in prima linea per migliorare il sistema di raccolta ‘casa per casa’, partito il 2 dicembre nella seconda circoscrizione con non poche criticità.

Se sul fronte della tassa sui rifiuti c’è stata battaglia, con le opposizioni che hanno sottolineano l’inevitabile aumento dei costi per i cittadini e la maggioranza che ha evidenziato come, al momento, non sia possibile avere contezza di eventuali aumenti, ampia condivisione c’è stata sulla creazione delle isole ecologiche zonali video-controllate, una delle richieste arrivata proprio dalle associazioni nell’incontro, la scorsa settimana, con Net e Amministrazione. L’ordine del giorno, presentato dal consigliere del Pd Alessandro Venanzi e condiviso anche dal consigliere di maggioranza Giovanni Govetto, è stato votato quasi all’unanimità (solo due astenuti).

Una prima vittoria, quindi, per le associazioni, che continuano la loro battaglia per il miglioramento del sistema di raccolta. “Come già chiesto nell'incontro del 12 dicembre – concludono Consumatori Attivi, Anaci e Fiaip - chiediamo la convocazione del tavolo tecnico per fine gennaio per dare vita a un percorso virtuoso e mettere a punto assieme i correttivi, come i conferimenti controllati per le aree a più alta densità abitativa".

"Cambiare idea parecchie volte è sinonimo d'intelligenza, ma temo non in questo caso", commenta Venanzi. "Non posso che esprimere la massima soddisfazione per l’approvazione all’unanimità del mio ordine del giorno che chiedeva, dopo le perplessità di numerosi cittadini sul nuovo sistema di raccolta, la realizzazione di isole ecologiche con cassonetto intelligente, o con chiave, nelle zone densamente abitate e caratterizzate dalla presenza di condomini. Oltre al mantenimento dei cassonetti per il verde. Spiace solo non essere stati ascoltati prima, dopo un anno di dibattito su questo perverso sistema di raccolta che, oltre a essere obsoleto, porterà disagi e un aumento certo della tassa sui rifiuti, senza calcolare i costi sommersi per chi abita in condominio".

"L’ordine del giorno rappresenta la perfetta sintesi di quello che come opposizione, e associazioni, chiediamo da tempo. Questo ennesimo cambio di rotta da parte della maggioranza, nei fatti, palesa il fallimento dell’avvio del nuovo sistema di raccolta e la votazione unanime in Consiglio comunale allo stesso tempo manda un messaggio molto chiaro al sindaco che per la prima volta viene smentito dai suoi. Si continua a procedere a tentoni su tutto dove a farne le spese sono sempre i cittadini udinesi", conclude Venanzi.

“Ieri sera – commenta il consigliere di Prima Udine, Enrico Bertossi - la maggioranza ha approvato in forma provvisoria la Tari senza aumenti apparenti (oltre al 4% dello scorso anno) salvo che per consentire la copertura dei costi di gestione del servizio il conguaglio sarà applicato sulla rata 03/12/2020. Tradotto in linguaggio comprensibile: adesso facciamo finta di non aumentare la Tari, ma a dicembre 2020 se il costo del servizio porta a porta sarà più oneroso, arriverà la mazzata con l’ultima rata”.

“Net – prosegue ancora Bertossi - dichiara a commento del bilancio 2018 che dai suoi impianti di trattamento arriva al 90% di differenziata e con il futuro impianto di via Gonars nel 2021 arriverà al 97%, con il solo 3% che andrà in discarica e tutto ciò è stato dichiarato prima di cambiare il sistema di raccolta in città. Il Coreve, poi, raccomanda la campana stradale invece del porta a porta per la raccolta vetro perché è più pulita. Il porta a porta costa mediamente il 58% in più rispetto allo stradale (fonte ricerca Utilitalia). Come farà Udine a ottenere il miracolo di pareggiare i conti rispetto al vecchio sistema che dava già un risultato del 68% di raccolta differenziata?”.

“Sul porta a porta o casa per casa e su quanto aumenteranno i costi diretti (Tari) e indiretti (spese di condominio) valuteranno a questo punto i cittadini. Ovviamente a nulla è servito evidenziare che molte città importanti (Belluno, Bologna, Cagliari, …) stanno ritornando indietro dal fallimentare e obsoleto porta a porta e che il sindaco di Pordenone si è già fermato opportunamente. A nulla… tanto Fontanini ha deciso così e non si discute!”, conclude Bertossi.