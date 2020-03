Portare al cento per cento la garanzia Confidi alle imprese

"La ripresa dell'economia del Fvg, in grave sofferenza a causa di questa grave emergenza sanitaria, va sostenuta con misure straordinarie: la Regione porti al cento per cento la garanzia nei confronti dei Confidi in modo da dare alle imprese la possibilità di accesso al credito". A dirlo, in una nota, è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello a margine della riunione odierna dei capigruppo in modalità telematica.

"In conferenza dei capigruppo - spiega Bolzonello - ho annunciato la presentazione di un emendamento al ddl per l'emergenza coronavirus, affinché si dia una forte risposta al sistema del credito nei confronti delle imprese".

Attraverso un emendamento, il capogruppo dem ha chiesto dunque "che venga inserita nel ddl la possibilità che la Regione porti al 100 per cento la garanzia, solo per il periodo emergenziale. Questa è "la soluzione" per garantire i canali di credito, in un momento in cui le imprese ne hanno fortemente bisogno. Il primo impegno è naturalmente quello rivolto alla salute dei cittadini, ma tenendo ben fermo il focus sull'economia e sul nostro tessuto produttivo che in questo momento hanno bisogno di misure straordinarie, ne va della sopravvivenza di molte imprese del Fvg".

Infine, il capogruppo invita la Regione a "velocizzare i pagamenti in istruttoria nelle Camere di commercio, Catt e Cat per quanto riguarda i contributi alle imprese che operano nei settori del commercio, turismo e servizi. Dare questa ulteriore accelerazione - prosegue Bolzonello - significa immettere immediatamente denaro nel sistema".

"In un momento di emergenza assoluta le imprese non hanno bisogno del peso di ulteriore burocrazia, di altri questionari o aggravi. La Giunta, con le ultime delibere attuative della legge 3 del 2020 ha dato vita a una serie di regolamenti che anziché agevolare le imprese, complica loro la vita nella possibilità di avere, attraverso i Confidi, più credito". A denunciarlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello che in una nota commenta gli ultimi provvedimenti adottati dalla Giunta Fedriga.

"Quello che serve ora è dare accesso agli aiuti nella maniera più snella possibile, abbattendo ogni forma di burocrazia passiva. È inaccettabile che si normi in questo modo e confido che tutta la maggioranza di centrodestra capisca l'errore e corregga il tiro su dei regolamenti inaccettabili come quelli appena approvati. Si diano soluzioni alle imprese, non montagne di questionari da compilare", conclude Bolzonello.