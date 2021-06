Porto di Monfalcone, vertice tra Comune, Autorità e sindacati

Sviluppo, lavoro, sicurezza e avvio degli interventi precedentemente individuati al centro dell’incontro di oggi, in porto, tra il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, Vittorio Torbianelli, segretario generale dell'Autorità portuale, Sergio Signore, General Manager del Porto, e le rappresentanze sindacali.

Appuntamento importante per fare il punto sullo stato dell’arte, stringere i tempi sull’avvio dei lavori individuati con i 4 milioni di euro stanziati dalla Regione e proseguire il percorso di monitoraggio sui lavori ancora non avviati. “Chiedo di stringere al massimo per procedere con velocità, riconoscendo che molto è stato fatto, ma è necessario velocizzare le procedure del nostro Porto affinché si ponga, assieme a Trieste, come struttura di sviluppo economico e occupazionale per il territorio”, ha ribadito il Sindaco.

Cisint ha fatto il punto sulle priorità ricordando gli incontri precedenti: asfaltature delle banchine e integrazione dell’illuminazione per la sicurezza dei lavoratori e per il decoro del porto stesso.

“Approvato il piano organico del Porto, ho chiesto al presidente Zeno d’Agostino di proseguire sulla strada intrapresa del dialogo tra la parti; non possiamo perdere tempo e dobbiamo chiudere la partita delle concessioni quanto prima. C’è molta attenzione da parte degli imprenditori verso il nostro Porto; offrire servizi, organizzazione e logistica è la modalità principale per attrarre investitori”.

"La Regione mi ha dato rassicurazione anche sull’adeguamento dei servizi della ferrovia che, in questo momento, è un elemento da potenziare sia come servizio sia come infrastruttura. Ho appreso con preoccupazione del posticipo della valutazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla variante localizzata che disegna l’ulteriore sviluppo che potrà avere il nostro porto nei prossimi anni".

Torbianelli ha comunicato l’avvio dei lavori di asfaltatura a partire dall'1 luglio nelle aree non interessate dal progetto del provveditorato opere pubbliche che partirà con gli interventi successivamente, mentre a settembre si darà avvio al cantiere di allacciamento alle fognature, all'illuminazione delle torri faro e sarà realizzata un’area per i servizi tecnico-nautici, congiuntamente agli spogliatoi dedicati ai lavoratori. “La strada concertata con il Comune e le rappresentanze sindacali porta al continuo progresso organizzativo. Ci impegniamo a risolvere lo stallo delle concessioni affinché il Porto di Monfalcone sia il centro della portualità dell’Autorità di Sistema”, ha dichiarato il segretario generale dell'Adsp.

Il rappresentante sindacale, Sasa Culev, ha riconosciuto che la sinergia tra gli enti fa già vedere i suoi frutti e le risposte cominciano ad arrivare. "Riconosciamo che le maestranze del porto di Monfalcone sono un’eccellenza e siamo qui per proseguire il rapporto d’intesa”.

È stato ribadito che la croceristica rappresenta un’opportunità per il territorio e l'autorità di sistema ha invitato a perseguire l’opportunità offerta dalla zona logistica semplificata che darà vantaggi non da poco come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali, con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e l’occupazione del territorio. Il sindaco ha inoltre stimolato l’accelerazione dell’utilizzo dei 6 milioni di euro stanziati per l’elettrificazione delle banchine.