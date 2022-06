Porto di Trieste, quali rapporti con la Cina?

“Quali controlli l'amministrazione regionale sta ponendo in essere nei confronti dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, che inopportunamente prende iniziative e decisioni d'intromissione nelle scelte geopolitiche di competenza del Governo nazionale e della Regione?”. È quanto il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Giuseppe Nicoli, chiede al presidente Fedriga e all’assessore regionale competente per materia, attraverso un’interrogazione depositata oggi.

Nicoli aveva annunciato il deposito dell’atto di sindacato ispettivo ieri, commentando la cerimonia di lunedì 27 giugno con la quale Cosco ha inaugurato un treno di collegamento tra il porto di Trieste e un sito produttivo sloveno, annunciando anche l’intenzione di sviluppare il traffico merci dal capoluogo regione sino all’Ungheria. “C’è chi non brinda a queste “novità” – aveva sottolineato il capogruppo forzista -, che altro non sono che passi avanti del progetto cinese di piantare una bandierina rossa sul porto di Trieste-Monfalcone: quando si parla di Cina, l’aspetto geopolitico è legato a doppio filo con quello commerciale”.

“Cosa si intende fare per salvaguardare le nostre infrastrutture portuali e ferroviarie? Non vogliamo che il porto di Trieste-Monfalcone – ribadisce Nicoli - diventi il nuovo Pireo, una piattaforma logistica svenduta a uso e consumo di uno stato autoritario, che non si fa scrupoli a continuare a fare affari con la Russia di Putin e l’Ungheria di Orban. Il tutto sotto la gestione di un’Autorità di sistema che già si era resa protagonista, nel 2019, di un accordo di cooperazione con Cosco, che fortunatamente è stato fermato. Ora si cercano altre strade, ma i rischi restano gli stessi”.

“Gli entusiasti dei nuovi sviluppi commerciali e logistici – osserva il capogruppo - sono accecati dagli annunci di buone intenzioni, riferite al rafforzamento della cooperazione commerciale tra Italia e Cina a suon di investimenti, ma continuano a non tener conto di cosa rappresenta la Cina e come agisce al proprio interno e nel mondo. Non basta sottolineare come la collocazione atlantista dell’Italia abbia fatto venir meno la nuova Via della seta “politica”: l’invasione commerciale, logistica e di ricerca di materie prime a livello globale sono esse stesse parte del disegno egemonico cinese”.

“L’interesse sui moli triestini presenti e futuri – conclude Nicoli - è un campanello d’allarme e la diplomazia serve a poco: è necessario un “no” politico a qualsiasi tentativo, già in atto a piccoli passi, di monopolizzare le nostre infrastrutture”.

TESTO INTERROGAZIONE DEPOSITATA OGGI:

Il Consigliere Nicoli,

APPRESO CHE il colosso cinese Cosco Shipping ha scelto il porto di Trieste come nuova porta d’accesso all’Europa centrale inaugurando lunedì 27 giugno la partenza dei convogli;

RICORDATO CHE il 23 marzo 2019, è stato firmato il primo progetto di cooperazione italo-cinese inerente all'economia triestina, un accordo che riguarderebbe importanti investimenti sulle infrastrutture ferroviarie, sottoscritto dal presidente dell'Autorità portuale, Zeno D'Agostino, e dai rappresentanti della China communications construction company (CCCC);

EVIDENZIATO CHE il porto di Trieste è un punto strategico per lo sviluppo del FVG e di tutto il Nordest e per questa motivazione non può essere ceduta sovranità nella gestione delle reti infrastrutturali a società emanazione di governi autoritari e dittatoriali;

PRESO ATTO CHE dallo scoppio della guerra in Ucraina, la Cina è disposta, insieme alla Russia, a continuare a sostenersi a vicenda su questioni riguardanti la sovranità e la sicurezza;

CONSIDERATO CHE il disimpegno americano e la debolezza politica dell’Europa hanno aperto enormi spazi negli investimenti che sta riempendo la Cina, capace di raccogliere ed elaborare i nuovi impulsi provenienti da un sistema economico globale (l’Africa per prima) che chiede protezione all’interno di una grande rete certificata: chi controlla le reti e le piattaforme vince e impone la sua cultura;

tutto ciò premesso e considerato, interroga il Presidente della Regione e l’assessore regionale competente per sapere:

quali controlli l'Amministrazione regionale sta ponendo in essere nei confronti dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale che inopportunamente prende iniziative e decisioni d'intromissione nelle scelte geopolitiche di competenza del Governo nazionale e della Regione