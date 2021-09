Porto Vecchio, per la Regione un unicum europeo

La riqualificazione del Porto Vecchio è un unicum europeo che coniuga l'attrazione di investimenti con un modello virtuoso di riqualificazione urbana.



Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al Magazzino 26 introducendo l'incontro in cui è stata presentata la bozza di studio paesaggistico per gli spazi aperti dell'area di Porto Vecchio di Trieste con il suo curatore, l'architetto Andreas Kipar.



La Regione crede talmente tanto in questo progetto, ha spiegato il governatore, che ha deciso di spostare in Porto Vecchio tutte le sue sedi triestine, tranne quelle presenti in piazza dell'Unità d'Italia, e auspica che altre amministrazioni pubbliche decidano di fare altrettanto per creare una grande area di servizi, sostenibile e basso impatto energetico attrattiva per i privati. Si crea così non più una linea di presenza ma uno spazio che racchiude in sé tutti quei requisiti per uno sviluppo all'avanguardia a livello europeo.