Portualità e crocieristica a Monfalcone, il punto della situazione

Nel futuro prossimo si profila un ancor più grande sviluppo per il Porto di Monfalcone.



A seguito dell’incontro tra il Sindaco Anna Maria Cisint, il Segretario dell’Autorità Portuale Vittorio Torbianelli, il Direttore del Porto di Monfalcone Sergio Signore e i sindacati Šaša Čulev e Marco Rebez in rappresentanza di tutte e tre le sigle sindacali, si delinea oggi la possibilità di svincolare la crocieristica dall’uso della banchina commerciale.



“Oggi l’Autorità di Sistema di Trieste ha confermato che con tutta probabilità nel breve periodo gli approdi più vicini all’azienda Fincantieri (uno e due) potranno ospitare le navi da crociera in arrivo, dopo tutte le verifiche del caso, con l’utilizzo di un pontone a mare”, ha spiegato il Sindaco Cisint.



Sono state precisate anche le destinazioni di impiego dei sessanta milioni destinati al Porto di Monfalcone che, con cronoprogrammi definiti, verranno distribuiti nelle diverse opere essenziali da realizzare per ampliarne l’utilizzo. Tra queste, l’elettrificazione e l’asfaltatura della banchina e l’intervento per l’illuminazione, che partiranno entro l’anno.



“Sono tutte opere che ci interessano moltissimo, perché l’economia blu che passa attraverso il nostro Porto è un’economia che funziona e lo dimostra! Attualmente, sono ben trecento le persone che lavorano in questo ambito ed è nell’interesse di tutti che questo numero venga mantenuto e, anzi, cresca!”, ha affermato il Primo Cittadino, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza ai lavoratori, dando loro delle nuove e stimolanti prospettive, soprattutto dopo aver superato positivamente il periodo difficile della pandemia.Lo stesso vale per armatori e operatori, in quanto l’Autorità di Sistema sarà in grado a breve di poter dare delle concessioni di valenza pluriennale, che garantiranno maggiore redditività agli investimenti e più occupazione.Un’occupazione che si tocca con mano scendendo in Porto dove, sulla banchina a destinazione commerciale, sono attraccate ben cinque navi “a significare che il nostro Porto è decisamente ripartito, con prospettive di Pil e posti di lavoro impressionanti”, come ha sottolineato il Sindaco Cisint. “Finalmente il Porto di Monfalcone si apre alle nuove opportunità e ora dice la sua in maniera importante all’interno del sistema portuale italiano”, ha concluso il Sindaco.