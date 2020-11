Positivo l'assessore Fabio Scoccimarro

Anche l'assessore regionale Fabio Scoccimarro è risultato positivo al Covid-19. È il secondo caso in Giunta, dopo la positività del collega Graziano Pizzimenti. E' lo stesso Scoccimarro a darne notizia in un video postato sul suo profilo Facebook.

"Purtroppo sono risultato positivo. Ieri mi sentivo un po' stanco e ho saltato l'allenamento di canottaggio. Ho provato a fare tre test rapidi pungidito e tutti mi davano esito negativo... Ma continuavo a sentire spossatezza e avevo un po' di tosse. Oggi, quindi, sono andato a fare il tampone, che ha dato esito positivo", spiega l'assessore.

"Ho preso tutte le precauzioni, quindi non mi spiego come io mi sia contagiato. Mi spiace per i miei amici e collaboratori che dovranno essere sottoposti al tracciamento. Evidentemente, un livello alto di attenzione non basta, bisogna tenere la guardia ancora più elevata. Continuerò a lavorare da casa. Sto bene e spero di continuare così".