Positivo l'assessore Graziano Pizzimenti, trema la Giunta

Primo caso di positività nella Giunta Fedriga. Ieri, infatti, è arrivato il risultato del tampone per l'assessore Graziano Pizzimenti, sottoposto a tracciamento dopo che un parente era risultato positivo. L'assessore regionale al momento è in isolamento domiciliare, con sintomi lievi.

Subito sono scattate le procedure per i tracciamenti, che hanno coinvolto anche i colleghi dell'Amministrazione regionale, più volte riunitasi negli ultimi giorni per discutere della manovra d'autunno. Tra i primi a sottoporsi alla prova del tampone l'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, avendo partecipato per diversi minuti a una riunione proprio con il collega Pizzimenti.

E’ probabile che altri assessori si sottopongano al test nelle prossime ore.