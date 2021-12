Positivo l'assessore Pizzimenti, in isolamento anche Fedriga

Sta bene, ma è positivo al Covid l’assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti. E’ in isolamento anche il presidente Massimiliano Fedriga, per il contatto con un’altra persona poi risultata positiva.

Il contagio dell’assessore Pizzimenti non è legato alla riunione del 23 dicembre, al termine della quale la Giunta aveva anche tenuto la conferenza stampa per il bilancio 2021. Il tampone positivo risale, infatti, al 27 dicembre. Pizzimenti, che ha già fatto la terza dose di vaccino, ha un po’ di raffreddore e mal di gola, nulla in confronto ai sintomi del 2020. L’esponente dell’Esecutivo, infatti, aveva contratto il Covid a fine ottobre dello scorso anno.

Discorso diverso per il governatore Fedriga: pur essendo risultato negativo al tampone, sta lavorando da casa per evitare ogni possibile rischio di contagio.

La notizia arriva proprio nel giorno in cui si attendono le decisioni del Governo sulla quarantena per i vaccinati.

Questa mattina la Conferenza delle Regioni, presieduta proprio da Fedriga, ha avanzato le sue richieste al Governo che, in mattinata, raccoglierà il parere del Comitato tecnico scientifico per poi 'fare la propria sintesi' nel corso del Consiglio dei Ministri, convocato con altro ordine del giorno, ma in cui si discuterà anche della nuova ondata pandemica legata alla variante Omicron che, in tutta Italia, ha fatto impennare i contagi e gli isolamenti legati a contatti con persone risultate positive.

Dalle Regioni due le proposte: Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori e fine della quarantena per i contatti vaccinati con terza dose (o con seconda da meno di quattro mesi). In questo caso, l’ipotesi avanzata è quella dell’auto-sorveglianza, rivolgendosi al medico di base in caso di comparsa di sintomi.