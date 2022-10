Possibili novità in vista nella Giunta comunale di Pordenone

L'approdo del vicesindaco di Pordenone, Emanuele Loperfido, sui banchi della Camera dei Deputati apre a un possibile nuovo ingresso nella Giunta guidata da Alessandro Ciriani.

I due ruoli - deputato e assessore - non sono incompatibili, ma l'impegno che sarà richiesto a Loperfido nella Capitale e le deleghe di peso che ha in Comune difficilmente gli consentiranno di mantenere la doppia carica nel lungo periodo.

Al momento il neo deputato non si dimetterà, garantendo al sindaco che darà il massimo sui due fronti, tanto che nelle riunioni di Anci a Roma rappresenterà, comunque, il Comune.

Nel frattempo in Municipio si cerca una figura che possa sostituirlo, ma non è semplice. Loperfido ha le deleghe a Commercio, Bilancio, Protezione civile e Polizia Locale, che richiedono una presenza costante. Per questo il sindaco gli aveva chiesto un impegno a tempo pieno e così sarà anche per l'eventuale sostituto, che, in ogni caso, sarà un esponente di Fratelli d'Italia, partito di cui Loperfido è anche coordinatore provinciale.

In lizza ci sono l'avvocato Francesco Ribetti e la commercialista Isabella Santini, che già siedono in consiglio comunale forti di oltre 200 preferenze incassate alle elezioni di un anno fa. Gli impegni professionali, però, potrebbero essere un ostacolo.

Più difficile una redistribuzione delle deleghe ad altri assessori. Da capire, poi, se il nuovo nome farebbe anche il vicesindaco. Se non fosse così, le attenzioni sono rivolte a Water De Bortoli, assessore allo Sport e passato un anno fa da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Per tutto Ciriani cerca l'incastro, ma senza fretta.