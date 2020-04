Post no-vax, polemiche sul vicesindaco di Aviano

“La vaccinazione globale vi ucciderà se la accetterete”. Un articolo di chiaro stampo no-vax, insomma, quello che il vicesindaco di Aviano, Michele Ghiglianovich, ha postato sul suo profilo Facebook, invitando alla lettura. Un post che, inevitabilmente ha sollevato polemiche, dal momento che il diretto interessato si è difeso e ha rivendicato il suo diritto "a contestare l’efficacia dei vaccini".

"E' inaccettabile che qualunque rappresentante delle istituzioni si schieri su posizioni contro i vaccini in un momento come questo, nel quale le difficoltà di carattere sanitario si riverberano in maniera drammatica su società ed economia. Il vaccino contro il Coronavirus è al momento una priorità e non ci devono essere, in merito, posizioni ambigue: ci auguriamo che tutti prendano le distanze da simili posizioni", afferma Mara Piccin, consigliera regionale di Forza Italia, intervenendo in una nota sulla polemica emersa relativamente alla condivisione (poi rimossa).

Per la forzista, si devono prendere le distanze da simili posizioni e invita "tutto il mondo politico regionale a fare lo stesso: dobbiamo essere uniti, al di là degli schieramenti, nel sostegno alla comunità scientifica, in questo momento a maggior ragione considerando che è in corso la ricerca del vaccino contro il coronavirus, fondamentale per il completo ritorno alla normalità della società".

“La Lega faccia sentire la sua voce, il presidente Fedriga esprima la sua condanna verso un vicesindaco che diffonde post contro i vaccini, si esprima l'assessore Riccardi. Bene ha fatto la consigliera regionale di Forza Italia Mara Piccin a prendere immediatamente le distanze, dopo che il Circolo del Pd di Aviano aveva sollevato il caso”, commenta Renzo Liva, della segreteria regionale Pd Fvg, a proposito di quanto esternato dal vicesindaco leghista di Aviano.

Per Liva “la più alta autorità politica e istituzionale della Regione e il responsabile della nostra Sanità pubblica devono sentire l'obbligo di intervenire e censurare la promozione di teorie antiscientifiche e pericolose. Ne va della salute di tutti ma anche del prestigio e della credibilità del personale sanitario”.

“Nel momento in cui milioni di persone in Italia e nel mondo attendono farmaci – aggiunge Liva - e un vaccino specifico contro il Coronavirus che sta mietendo migliaia di morti, sofferenze e danni economici catastrofici. Grazie al Cro per aver fatto chiarezza”.