Post sessista contro Meloni, solidarietà di Da Giau

"Prima di idee e partiti di appartenenza, è fondamentale il rispetto delle persone. Gli attacchi personali sono ancora più deprecabili e volgari se sono indirizzati con battute e attacchi alle donne. È triste doverlo constatare, ancora una volta, nelle parole che l'ex sindaco e consigliere comunale di Remanzacco, Dario Angeli rivolge a Giorgia Meloni, alla quale va solidarietà". Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau, in merito al post sessista pubblicato su Facebook da Dario Angeli, ex sindaco di Remanzacco e oggi consigliere comunale, contro la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Questo ennesimo episodio è ancora più forte e allo stesso tempo triste se si considera che accade a pochi giorni dai tanti discorsi e dalle tante iniziative dedicate alla giornata contro la violenza sulle donne che purtroppo sembrano scalfire solo in modo superficiale l’idea che il problema sta sempre altrove, in comportamenti eccezionalmente fuorvianti e legati a specifiche situazioni di degrado. Non, invece, in un implicito consenso di una sottocultura sessista per cui la donna può, deve ed è sempre a disposizione del maschio".