Poste, continuano i disservizi

Dorino Favot, Presidente Anci Fvg, e Markus Maurmair, Delegato Comitato esecutivo Anci Fvg per rapporti con Poste Italiane spa, inviano una nuova lettera ai vertici di Poste per denunciare le criticità nel servizio.

"Facendo riferimento agli accordi presi in occasione dell’incontro a Pordenone dell’11 febbraio 2020 con l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra Anci Fvg e Poste Italiane spa siamo a esprimere la nostra insoddisfazione rispetto l’esito dei suoi lavori", si legge. "Infatti è trascorso quasi un anno dalla nostra interlocuzione e, seppur nella consapevolezza della difficile situazione conseguente all’emergenza sanitaria nazionale, registriamo ancora numerose criticità rimaste insolute".

"Il tavolo era stato pensato con l’ambizione di permettere ad Anci Fvg di evidenziare le principali e comuni situazioni di disservizio al fine di superarle in modo concreto e per tutti i problemi ma abbiamo notato che, al di là di un ascolto cortese e attento da parte dei funzionari e dirigenti di Poste Italiane spa, alla fine la situazione non migliora anche perché in genere la risposta che abbiamo ricevuto è un’interlocuzione puntuale con le singole amministrazioni comunali che poi ci riferiscono di un sostanziale stallo rispetto le principali difficoltà evidenziate: al tavolo si parla, ci si confronta, ma alla fine sostanzialmente si fa “melina” procrastinando la soluzione che noi chiediamo".

"Alcuni esempi. Fin dal primo incontro del tavolo Anci Fvg – Poste Italiane spa sono state espresse forti perplessità e preoccupazione rispetto la riduzione “provvisoria e temporanea” degli orari degli uffici postali minori dopo la prima fase di lockdown. Purtroppo ancora oggi ci sono uffici che aprono una sola volta alla settimana e sono decine gli sportelli che nel totale hanno portato a far risparmiare Poste Italiane spa migliaia di ore di servizio al mese. Il nostro timore è che la razionalizzazione diventi permanente".

"Questa contrazione di aperture trova tristemente conferma nelle costanti lamentele che riceviamo dai cittadini, per lo più anziani, costretti a stare in coda fuori dagli sportelli. Da Trieste a Pordenone ma soprattutto nei Comuni di media dimensione, dove in genere è presente un secondo sportello, le code si sono viste fin dall’estate costringendo prima a patire il caldo ma ora la situazione è ancora più grave poiché vediamo i vostri utenti in paziente attesa a prendere freddo, il che non concilia con l’idea di prendersi cura della salute dei propri clienti", denunciano ancora i due esponenti di Anci Fvg.

"Siamo all’oscuro del perché non si possano ripristinare i vecchi orari ma di certo sarebbe auspicabile un’inversione di tendenza con addirittura un aumento delle fasce orarie e delle giornate. Per doverosa onestà intellettuale riconosciamo che sono state adottare delle iniziative apprezzabili da parte di Poste Italiane spa, come la distribuzione delle giornate di consegna delle pensioni con un anticipo dei termini nei giorni precedenti al primo del mese o la consegna da parte dell’Arma dei Carabinieri alle persone con più di 75 anni, come pure l’evoluzione tecnologica con app e servizi online, tuttavia non possiamo esimerci dal chiedere un pronto ripristino degli orari di apertura alla situazione precedente dell’emergenza sanitaria tanto più che gli sportelli ci risulta siano stati adeguati con efficaci dispositivi di prevenzione del contagio da coronavirus".

"Inoltre, ancora una volta, chiediamo di dar seguito alle promesse fatte in sede degli incontri promossi da Poste Italiane spa con le amministrazioni comunali con meno di 5.000 abitanti: l’installazione dei postamat evoluti è sempre di più una necessità improcrastinabile. Infatti queste apparecchiature sono una seconda importante risposta alle nostre istanze".

"Apprendere che in tutta Italia ci sono ancora 5.000 su 13.000 sportelli postali sprovvisti di un servizio automatico evoluto è la conferma che anche in Friuli Venezia Giulia sono numerosi i Comuni dove questo servizio non è garantito mentre, dal confronto con i dirigenti di Poste Italiane spa, abbiamo appreso che si è provveduto a rinnovare gli ATM esistenti e non a installare nuove postazioni negli uffici sprovvisti se non in limitate e rare realtà", si legge ancora.

"Chiediamo pertanto con convinzione che entro il 2021 sia operativo un postamat evoluto in ciascun Comune della nostra Regione tanto più che i lusinghieri risultati economici raggiunti da Poste Italiane spa, anche in un anno critico come quello appena concluso, sono la garanzia di copertura della spesa. Confidando in un Suo riscontro e in un nuovo incontro dopo quello dell’11 febbraio 2020, cogliendo l’occasione per porgere i più cordiali saluti", conclude la missiva.