Poste Italiane, 40 sindaci chiedono un incontro

Questa mattina molti amministratori si sono ritrovati a Vajont per confrontarsi sulle numerose criticità originate dal “Servizio Universale” di recapito della corrispondenza. Alla luce delle difficoltà emerse, diffuse e condivise in tanti territori, con particolare riferimento ai Comuni più piccoli e alle frazioni dei centri più grandi, i sindaci hanno deciso di scrivere a Poste Italiane spa per chiedere un incontro urgente per illustrare i disservizi riscontrati e chiedere rassicurazioni rispetto ai tanti impegni che la società ha assunto pubblicamente in occasione dei meeting romani dedicati alle piccole realtà amministrative che caratterizzano l’Italia.

"La riunione si è conclusa alle 13.30 e si stanno aggiungendo numerose adesioni", conferma il primo cittadino di Valvasone Arzene, Markus Maurmair, che per primo aveva denunciato i ritardi nel recapito postale. "Sono già una quarantina i comuni che hanno aderito. Si tratta di un'importante battaglia per ripristinare un servizio essenziale, alla base di ciò che è stata la nascita e la crescita dell’Italia intera".