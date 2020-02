Poste, Regione al fianco dei 90 Sindaci

Sono saliti a quota 90 i sindaci di Comuni medio-piccoli della regione che lamentano forti criticità nel servizio postale, per i ritardi nel recapito della corrispondenza, nelle modalità di consegna delle "raccomandate" e per gli orari di apertura degli sportelli che, soprattutto in zona montana, sono chiusi a giorni alterni. Le preoccupazioni dei primi cittadini sono state riportate in una lettera indirizzata al presidente e all'amministratore delegato di Poste Italiane spa, ai parlamentari, ai presidenti del Consiglio regionale e della Regione, nella quale si chiede di assicurare il servizio in modo omogeneo in tutti i territori, l'installazione di sportelli banco-postamat in ogni recapito, l'eliminazione delle barriere architettoniche per garantire una migliore accessibilità e una maggior attenzione alla dotazione del personale nelle giornate di pagamento delle pensioni o di altre scadenze significative.

Una delegazione dei sindaci firmatari, guidata dal primo cittadino di Valvasone-Arzene Markus Maurmair, questo pomeriggio a Udine, nella sede della Regione, ha illustrato al presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin le richieste fatte a Poste ribadendo che, a fronte dei tagli fatti dal Governo nel 2015, i margini operativi della Società sono altissimi e il peggioramento della qualità del servizio non può ricadere soltanto sui piccoli Comuni.

E' stato altresì sottolineato che il progressivo aumento delle tariffe della corrispondenza provoca un corto circuito che allontana l'utenza dai servizi postali e che la progressiva chiusura degli sportelli bancari assegna alle Poste una mission di unico sportello, al quale i sindaci chiedono di poter affidare la tesoreria comunale, possibilmente senza oneri per le amministrazioni.

Zanin ha dato piena disponibilità a coinvolgere l'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia nel sostegno alle istanze degli enti locali che, per contare adeguatamente nel confronto con Poste, devono fare massa critica per rivendicare azioni e servizi di prossimità. Poste deve essere più vicina ai cittadini e alle comunità, tanto più se queste si trovano in territori periferici e marginali, dove si sta registrando anche una marcata denatalità, correlata proprio alla mancanza di servizi primari. Il presidente ha concluso ricordando che l'11 febbraio ci sarà a Pordenone un primo incontro dei Sindaci con una delegazione di Poste italiane al massimo livello.