Posticipato il bilancio di previsione dei Comuni

La Regione, sulla base di un’indicazione del Ministero che ha accolto una richiesta dell’Anci, ha posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo. I Comuni, quindi, hanno due mesi in più di tempo per ripensare la programmazione, non solo alla luce dell’emergenza sanitaria in corso ma anche in un’ottica post pandemica.

“Mai proroga statale era stata utilizzata in Friuli Venezia Giulia perché il termine per il bilancio di previsione era sempre legato all’approvazione da parte del Consiglio regione della Legge finanziaria - commenta Rosa Ricciardi, presidente regionale dell’Ancrel, l'Associazione certificatori e revisori degli enti locali - ma mai si poteva dimostrare così utile proprio per i nostri Comuni perché dal 1° gennaio 2021 gli obblighi di finanza pubblica per enti locali della Regione sono diventati soltanto tre: assicurare l’equilibrio di bilancio, la sostenibilità del debito e la sostenibilità della spesa per il personale”.

Non è solo una semplificazione rispetto ai vincoli di bilancio degli anni precedenti, è soprattutto un salto culturale perché si passa dalla logica del contenimento della spesa dettato dallo Stato o dalla Regione a quella della capacità delle entrate proprie di sostenere le radicali modifiche al programma di mandato.

“Ogni sindaco si trova davanti a un programma di mandato da completare in un contesto socio-economico e sanitario radicalmente modificato rispetto a quello che abbiamo lasciato nel 2019", continua Ricciardi. "Ogni Consiglio comunale deve poter verificare le differenze sostanziali nella programmazione triennale, ponendosi alcune domande strategiche. Quali sono le risorse su cui si può contare nei prossimi anni? Perché il Fondo crediti di dubbia esigibilità ha valori di tutto rispetto? Qual è la capacità di riscuotere i propri crediti? Perché il fondo cassa è così alto pur in presenza di ridotte capacità di riscossione delle entrate? Solo dopo aver capito tutto questo, si può passare all’analisi della spesa corrente, che deve avere come scopo intrinseco quello di far crescere la fiducia dei cittadini nel superamento delle gravi difficoltà che stanno affrontando”.