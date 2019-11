"E' stato approvato in commissione Cultura al Senato un nostro ordine del giorno riferito al disegno di legge di Bilancio, che impegna il Governo a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107 e specificamente richiamata dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti, che si andrebbero ad aggiungere a quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal Ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella". Lo segnala il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega.