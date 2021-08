Prata taglia la Tari per le imprese in difficoltà

L’amministrazione comunale di Prata di Pordenone è scesa in campo per aiutare le attività del territorio colpite duramente dall’emergenza dovuta al Covid-19. Per questo la Giunta guidata dal sindaco Dorino Favot, utilizzando gli strumenti a disposizione del Comune per alleggerire la pressione fiscale, ha deciso di ridurre la Tari per il 2021 alle utenze non domestiche con particolare attenzione alle categorie che sono state più colpite economicamente.

Si tratta di un intervento che toglie tasse ai piccoli imprenditori per un totale di 66.934,00 euro e che prevede un’esenzione totale per molte categorie.

Sono esenti al 100% musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, impianti sportivi, alberghi, agenzie di viaggi, botteghe (parrucchieri, barbieri, estetiste), bar e attività di ristorazione.

Sono esenti al 50% studi professionali, esposizioni e autosaloni, negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta; negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista; carrozzerie, officine ed elettrauto; fiorai e pizza al taglio. Al 20% autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

L’assessore alle Attività produttive, Renato Maccan, ha commentato: "Era una cosa che volevamo applicare come amministrazione perché è giusto dare il massimo per venire incontro alle difficoltà che hanno avuto i nostri commercianti. Nei limiti che vi vengono imposti il nostro Comune fa il possibile per venire incontro alle attività del territorio".

Il sindaco Favot, ha aggiunto: "Sono molto soddisfatto delle riduzioni che abbiamo applicato perché vanno a sostenere tutte quelle attività che hanno sofferto molto le chiusure a causa dell’emergenza sanitaria. Questa è un’ulteriore dimostrazione di quanto questa Amministrazione sia sensibile ed attenta alle attività produttive".