Precenicco, approvato il bilancio di previsione

Sabato 8 maggio è stato approvato dalla maggioranza consiliare il bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Precenicco. Tra i contenuti evidenziati dagli assessori e dal Sindaco Andrea De Nicolò in fase illustrativa del documento ci sono diverse iniziative e opere attese dalla comunità che saranno avviate nel corso del 2021.

"S’inizia con la realizzazione dell'eco-piazzola per i rifiuti ingombranti: resa possibile dalla concessione di un contributo regionale, è giunta alla fase di progettazione finale", spiegano dalla Giunta. "Proseguendo con le opere di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità, si interverrà su via Zardini e via San Salvatore con il rifacimento dei marciapiedi nella prima e del manto stradale nella seconda mentre il terzo intervento interesserà la pavimentazione di piazza Roma che, specialmente nella parte antistante la chiesa parrocchiale di San Martino, presenta sconnessioni divenute ormai pericolose".

"Nell’elenco delle opere pubbliche trova spazio anche il progetto di più lunga prospettiva della realizzazione di una palestra a misura delle necessità della scuola primaria, della realtà di Precenicco e dei suoi giovani fruitori. Non ultima per importanza, infine, viene la realizzazione del poliambulatorio già progettato lo scorso anno".

"Attenzione è stata data anche al tema dell’ambiente e dei rifiuti: in collaborazione con Net, ente gestore, è stata avviata la definizione di una nuova modalità di raccolta e conferimento mentre è allo studio la valorizzazione dell'attuale area del bosco Bando puntando ad un progetto di rimboschimento. Vengono congelate le aliquote dei tributi locali e, oltre all'esenzione Cosap, si stanno valutando sgravi Tari per le attività economiche e le categorie maggiormente colpite dalla pandemia".

"La scuola materna ma anche le associazioni locali rimangono interlocutori privilegiati per l’Amministrazione comunale e, nel contempo, sono soggetti per i quali sarà mantenuta attenzione e garantiti sostegno e collaborazione. Il settore delle attività costruite sulle relazioni e sulla socialità sono state molto penalizzate dall’epidemia da SARS-COv-2, pandemia che continua a rimanere una pesante incognita, ma si punta, in ogni caso, all’organizzazione di attività culturali nel periodo estivo mentre, grazie al contributo ARLEF concesso in occasione della festa della Patria del Friuli, verrà realizzata una piccola guida plurilingue dedicata a Precenicco", conclude la nota della Giunta.