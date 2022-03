Precenicco, polemica sull'area ex Bosco Bando

"50.000 euro? 80.000 euro? 100.000 euro? Forse di più! Queste sono le cifre che il Comune avrebbe potuto incassare in soli tre anni affittando i terreni agricoli di proprietà comunale nelle vicinanze dell’area ex Bosco Bando", denuncia la minoranza con la Lista Per Precenicco.

"La zona in questione è di circa 340.000 metri quadrati, un tempo affittati ad agricoltori che, coltivandoli, pagavano una rata d’affitto al Comune. Dal 2019, però, questi terreni sono rimasti incolti, senza alcun tipo di entrata nelle casse dell’Ente. Al contrario, l’Amministrazione ha sostenuto spese per far fronte a manutenzioni e sfalci nell’attesa di convertire l’intera area agricola in area boschiva, senza però avviare concretamente nessun progetto".

"Questa situazione è stata più di una volta evidenziata in questi anni, in occasione degli ormai rari Consigli comunali, ma ecco che dopo un lungo periodo di inerzia, qualcosa sembra finalmente muoversi", continuano dalla minoranza. "Sarà concessa alla riserva di caccia una porzione di questi terreni per avviare un progetto di valorizzazione colturale e di rimboschimento, peccato che l’area interessata da tale operazione risulti essere appena il 20% del totale! Risultato? L’ambizioso progetto di un rimboschimento di oltre 300.000 mq si ridurrà, forse, alla realizzazione di solo un piccolo spicchio di verde".

"Ci chiediamo, allora: perché in tutti questi anni, i terreni agricoli non soggetti a rimboschimento sono stati completamente abbandonati? Perché non cederli in affitto fin da subito, così da incrementare le entrate correnti del Comune spendibili in progetti utili per la comunità? Da notare, infine, che una piccola porzione di quei terreni, adiacenti allo Stadio Comunale, potrebbero essere destinati alla realizzazione del nuovo centro raccolta rifiuti. Come minoranza, infatti, abbiamo da sempre criticato l’idea di realizzare il centro raccolta rifiuti dietro al magazzino comunale, non siamo mai stati ascoltati. Ora, il Sindaco, la Giunta e la maggioranza cambiano idea. Ancora una volta, hanno dimostrato mancanza di visione e di progettazione… ma questa è un’altra storia…", conclude la nota.