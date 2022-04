Precenicco, polemiche sulla convocazione del Consiglio

"Indignazione. Indignazione per la mancanza di rispetto che il Sindaco riserva al Consiglio Comunale di Precenicco", così inizia una nota della minoranza. "A una semplice richiesta organizzativa, quale la possibilità di convocare l'Assemblea dopo le 20.30 (come quasi sempre fatto), l’amministrazione con arroganza decide d'indire la seduta straordinaria alle 20! Per non parlare del modo in cui avviene la convocazione: una mail il venerdì sera, alle 19.07, con gli uffici chiusi, senza aver allegato le proposte di delibera. Un modo palese per impedire alla minoranza di contattare gli uffici (chiusi nel fine settimana) per chiedere maggiori informazioni o avere chiarimenti", proseguono dalla Lista Per Precenicco.

"Infine, ma non meno importante, la dignità riservata alle interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza. Un punto all'ordine del giorno recita “Risposta a interrogazione del 31.12.2021 presentata dalla Lista per Precenicco', senza inserire l’oggetto di tale interrogazione. Atto di prudenza da parte del Sindaco o, invece, imbarazzo per via del titolo originale 'Procedimento penale nei confronti del Sindaco - Mancata comunicazione al Consiglio comunale'. Vi aspettiamo mercoledì sera, alle 20 all'Auditorium Comunale, per assistere (dopo quasi 100 giorni) alla prossima seduta del Consiglio comunale", conclude la minoranza.