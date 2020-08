Premariacco, il centrodestra correrà unito

"In qualità di Consigliere regionale referente per il territorio del Cividalese, mi sento in dovere di smentire la notizia secondo cui la Lega avrebbe optato per una corsa autonoma in vista delle elezioni comunali di Premariacco, calendarizzate per il prossimo mese di settembre", commenta in un post su Facebook, Elia Miani.

"Il centrodestra è unito e nessun Gruppo ha mai pensato di correre da solo. All’interno del centrodestra non esistono tensioni, non c’è alcun problema e non si è creato nessuno strappo, anzi. La coalizione sta lavorando compatta e in perfetta sintonia per la composizione di una lista civica a sostegno di un candidato Sindaco comune, che uscirà da una lista di quattro nominativi che sono già stati individuati, composta attualmente da quattro persone (due donne e due uomini). Nei prossimi giorni sarà comunicato il nominativo prescelto, in pieno accordo con le altre Forze politiche che compongono il centrodestra", conclude Miani.