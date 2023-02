Premio NuovaPA Fvg, encomio per Pasiano

Speciale encomio al Comune di Pasiano di Pordenone per quanto riguarda il Premio NuovaPA Fvg. Istituito dal Sistema Integrato Anci – Compa Fvg e indetto per la prima volta nel 2022, il Premio è un’opportunità per i Comuni e le Comunità del Friuli Venezia Giulia per raccontare le esperienze di miglioramento e/o innovazione maturate a partire da attività di formazione. Pasiano ha partecipato affrontando il tema del lavoro agile.

"Abbiamo compilato online la domanda dove veniva chiesto di descrivere la situazione del Comune pre e post intervento - riporta il vicesindaco con delega all'Innovazione digitale e connettività Astrid Presotto -, così abbiamo realizzato un video in cui sono stati riassunti i temi principali e i cambiamenti introdotti dallo smart working".

La commissione valutatrice, composta dall'ingegner Gianni Agnesa (project manager di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA), dal dottor Michele Bertola (direttore generale del Comune di Monza e Presidente ANDIGEL - associazione dei Direttori generali), dal professor Mariano Corso (docente di Leadership e Innovazione alla School of Management del Politecnico di Milano), dalla professoressa Elena D’Orlando (docente e direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine) e dal dottor Giovanni Xilo (consulente esperto di organizzazione e innovazione nella Pubblica Amministrazione) hanno riservato un giudizio positivo all’esperienza di miglioramento e innovazione presentata dal Comune di Pasiano, attribuendogli uno speciale encomio in relazione all'asse tematico "processi organizzativi, comprensivi anche del clima interno all’ente locale come fattore di benessere e valorizzazione del personale al servizio dei cittadini".

"Tra il 2020 e il 2021 anche nel Comune di Pasiano di Pordenone si è cominciato a parlare di lavoro agile. Nella consapevolezza di dover convivere con il virus per un periodo medio-lungo è emersa la necessità di una progettazione organica dello smart working, culminata con l’approvazione del piano organizzativo del lavoro agile - riporta Presotto -. Il personale ha intrapreso un percorso formativo innovativo, utile a far cogliere tutte le migliori opportunità offerte dal lavoro agile. Abbiamo investito in nuove tecnologie. Abbiamo migliorato i servizi garantendo nuove modalità di accesso come appuntamenti online e videoconferenze. Abbiamo migliorato l’organizzazione e il benessere organizzativo interni e sorprendente è stato scoprire come il lavoro agile abbia contribuito anche al miglioramento ambientale: riduzione delle emissioni in atmosfera e dei consumi di carta. Il nostro processo non si è ancora concluso: oggi il lavoro agile è una realtà nel Comune di Pasiano che deve essere comunque migliorata e consolidata".

La premiazione ufficiale con l’esplicitazione della motivazione avverrà a Udine nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio.