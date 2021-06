Preoccupa la gestione della concessione autostradale alla Newco

"Le nostre preoccupazioni per la futura gestione della concessione autostradale alla Newco, sono sempre più fondate. L'inerzia di Regione e Autovie non può essere frutto di ingenuità di gestione, ma fa pensare che la strada a cui guardano sia un'altra rispetto a quello già tracciata e su questo è necessario e doveroso fare chiarezza. Sul piatto c'è un fondamentale asset strategico e la futura gestione del più importante asse viario per il Fvg". Lo afferma la consigliera Mariagrazia Santoro (già assessore alle Infrastrutture) commentando l'iter per l'affidamento della nuova concessione autostradale dell'autostrada A4 Trieste-Venezia alla nuova Newco.



"Negli intricati rapporti tra Autovie e ministero, emerge poi come elemento tutto da chiarire, la linea tenuta dai soci della concessionaria, in particolare Friulia: ci chiediamo perché, nonostante la ripetuta raccomandazione del ministero di destinare prioritariamente gli utili al potenziamento della struttura patrimoniale, abbia deciso di fare il contrario distribuendo i dividendi. Non vorremmo che si pensasse a fare cassa, piuttosto che rafforzare un asset strategico come Autovie" afferma Santoro che ricorda come «nella recente audizione in commissione, l'assessore Pizzimenti, rispondendo a un'esplicita domanda del capogruppo Moretti, ha escluso che ci sia divergenza di strategia tra Friulia e Giunta. A questo punto vorremmo essere rassicurati che questo corrisponda al vero". Infine, Santoro annuncia un'interrogazione "per capire se è vero che i fondi destinati al nodo di Palmanova sono stati spostati sul cavalcavia in Veneto".