Presentato il Rendiconto 2019 del Fvg

L'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha illustrato in sede di I Commissione regionale integrata il disegno di legge concernente il "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019". L'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 2019 ammonta a 1.099.726.625,88 euro e si compone per 572.126.854,97 euro della parte accantonata; per 313.139.371,30 euro della parte vincolata; per 4.535.633,36 euro della parte destinata a investimenti; per 209.924.766,25 euro della parte disponibile.

Come è stato precisato dall'assessore, il documento viene esaminato dal Consiglio successivamente anziché contestualmente alla manovra estiva di bilancio in virtù del decreto legge 17 del 2020 e ha già ottenuto l'anticipata parificazione da parte della Corte dei conti. Ora dovrà essere ratificato dall'Aula consiliare entro il termine del 30 settembre.

L'anno 2019, a livello di stato patrimoniale, si è chiuso per la Regione Friuli Venezia Giulia con un attivo di 6.671 milioni di euro e un patrimonio netto di 5.203. Un risultato di esercizio positivo che sarà destinato alla copertura delle perdite degli esercizi pregressi. Le entrate accertate in competenza, inoltre, sono state di 7.242 milioni e le spese impegnate in competenza di 6.842 mln, mentre le somme incassate complessivamente (in competenza e residui) sono state pari a 7.414 mln e quelle pagate complessivamente (in competenza e residui) a 7.180.

Questi alcuni degli elementi emersi oggi a Trieste nel corso dei lavori della I Commissione consiliare integrata, riunita nell'emiciclo di piazza Oberdan e chiamata, in quanto deputata all'esame generale del documento, ad assistere all'illustrazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge 97, il Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019.

Il documento, suddiviso in otto articoli, è stato presentato ricordando che il decreto legge 18/2020 (il cosiddetto Cura Italia) prevede il differimento del termine di approvazione del Rendiconto per il Consiglio. Inoltre, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, esso consente alle Regioni l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria da Coronavirus.

La norma, approvata dalla Giunta regionale il 12 giugno e già ottenuta la parificazione da parte della Corte dei conti (il Consiglio regionale lo esaminerà, perciò, successivamente e non contestualmente alla manovra estiva di bilancio con ratifica dell'Aula entro il 30 settembre), tiene anche conto delle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La gestione dei residui evidenzia 959 milioni di euro per quelli attivi e 585 per i passivi, mentre i Fondi pluriennali vincolati di spesa ammontano a 1.803 milioni (172 di parte corrente, 1.626 di conto capitale e 5 quale incremento delle attività finanziarie). Inoltre, è stato accertato un fondo cassa di 2.529 milioni con un avanzo di bilancio pari a 1.099 milioni (572 la parte accantonata, 313 quella vincolata, 4,5 destinati agli investimenti e 209,9 relativi alla parte disponibile).

La I Commissione consiliare integrata tornerà a riunirsi in Aula giovedì pomeriggio per soffermarsi sull'esame del ddl 97 (per il quale sono previsti alcuni emendamenti, al fine di correggere alcuni specifici passaggi numerici) e affrontare il tema della Dichiarazione di affidabilità del Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e di legittimità e regolarità delle relative operazioni (Das) per l'esercizio 2019.