Presentato percorsi di sviluppo Bassa orientale

Una Sala Civica gremita da un pubblico attento ed estremamente partecipativo, un centinaio di persone per costruire il futuro del proprio territorio, quattro Amministrazioni pronte a lavorare con la loro Comunità. Questa, in estrema sintesi, la presentazione di “Percorsi di Sviluppo Bassa Orientale” organizzato e animato dalla Cooperativa Cramars.

La serata è stata aperta da una dichiarazione congiunta dei quattro Sindaci, Roberto Festa – Sindaco di Aiello, Elena Ceccotti – Sindaco di Visco, Doretta Cettolo - Sindaco di San Vito al Torre e Alberto Urban - Sindaco di Campolongo Tapogliano, insieme ai vicesindaco Mauro Ongaro di Visco e Michele Simonutti di Campolungo Tapogliano, che hanno concordato nell’affermare che: “Siamo lieti che abbiate risposto così numerosi alla e siate qui questa sera per la presentazione ufficiale del progetto “Percorsi di Sviluppo Bassa Orientale”, un piano di animazione locale che coinvolge i nostri quattro Comuni pariteticamente. Abbiamo pensato a quattro tavoli tematici che vi presenteremo durante la serata, ma che potranno essere integrati da altre proposte. L’obiettivo è riuscire a ottenere anche per il nostro territorio e per le nostre comunità quella rilevanza che spesso è riservata solo a realtà più grandi. “Piccolo” è bello ma “piccolo” è anche molto difficile e quindi noi crediamo fermamente che lavorare sinergicamente possa consentirci di ottenere nel breve-medio termine dei risultati che, speriamo, possano essere di soddisfazione per le nostre comunità".

Durante la serata è emersa l’importanza del fatto che lo sviluppo territoriale dei quattro Comuni debba necessariamente passare attraverso un nuovo approccio delle pubbliche amministrazioni diretto a ridisegnare il futuro delle comunità in seguito alla transizione in atto in questa particolare congiuntura socio economica. Un metodo di lavoro basato su strategia, pianificazione e condivisione che Cramars accompagna nel proprio ruolo di facilitatore.

Il tavolo dei relatori, introdotto da Cristian Sedran, consulente per le Pubbliche Amministrazioni ha sottolineato come il progetto “Percorsi di Sviluppo Bassa Orientale” possa diventare uno strumento a sostegno della P.A. per sfruttare, facilitare e accelerare le opportunità che il cambiamento offre attraverso l’applicazione pratica degli strumenti: definizione delle priorità e avvio della progettazione specifica.

Stefania Marcoccio, Presidente di Cramars, coadiuvata da Angela Puppini per la parte tecnica, ha illustrato accuratamente il progetto, il metodo, e le sue tempistiche.

I partecipanti ai tavoli tematici (che, ricordiamo, saranno: I Giovani; Turismo e Cultura, Comunità Energetiche e Fonti Rinnovabili; Nuovi abitanti per i Comuni) nel corso di quattro incontri della durata di due ore circa, in modalità online o in presenza – sempre moderati da un rappresentante della Cooperativa Cramars e usufruendo della tecnologia offerta dal software Mosaic - passeranno da una “fotografia” dello stato di fatto attuale, all’esecuzione di un’analisi SWOT (punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce), per giungere infine alla proposta di una strategia di azione condivisa e partecipata per ciascuna tematica, da sottoporre alle Amministrazioni.

“Percorsi di Sviluppo Bassa Orientale” è una grande opportunità, già sfruttata con soddisfazione da altri territori in tutto il Friuli: un momento costruttivo di confronto e di condivisione per progettare assieme lo sviluppo locale del territorio. Come ci si può iscrivere? Dal sito di Cramars o dalle pagine delle singole amministrazioni locali. Nessuno verrà lasciato indietro: chi non fosse avvezzo all’uso delle tecnologie, potrà contattare la Cooperativa Cramars o le singole amministrazioni locali per accedere all’iscrizione con modalità analogiche.

info@coopcramars.it / 043341943