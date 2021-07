Presentazione de 'La Patrie dal Friul' a Ruda

Una serata per presentare il mensile “La Patria dal Friul” è stata anche un modo per rimarcare il grande attaccamento sempre dimostrato da cittadini e Amministrazione comunale di Ruda alla lingua e tradizione friulana.

Il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi: “Celebriamo lo stretto legame con la lingua friulana, anche ricordando i nostri emigranti. Ad un secolo da quando uomini e donne friulani hanno deciso di lasciare le proprie case per cercare fortuna all’estero, è nostro dovere rafforzare il sentimento di vicinanza che ci lega a loro. A Duran, questo sabato, è stata inaugurata una statua che celebra proprio questi 100 anni. Solo questioni familiari mi hanno impedito di esserci in rappresentanza dei rudesi".

"Per più di un decennio ho lavorato a questo traguardo e al gemellaggio che Ruda può vantare con la cittadina francese e con Castin. Gli eredi di coloro che emigrarono per non vivere sotto il regime fascista di quegli anni, mantengono ancora, grazie al continuo scambio culturale che abbiamo attivato da anni, rapporti continui con il Friuli e con la comunità di Ruda. Di questo vado e andiamo orgogliosi”.