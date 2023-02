Presidio di Liberi Elettori- Io Amo Udine

Sabato 25 febbraio, in via Pieri (davanti all’entrata dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia), con inizio alle 14, si svolgerà un presidio statico della lista civica “Liberi Elettori- Io Amo Udine”, per sensibilizzare la cittadinanza sulle criticità, ormai evidenti, relative al Pronto Soccorso di Udine e, in generale, dell’Ospedale e sulle relative responsabilità politiche.

La manifestazione - spiegano gli organizzatori - servirà a far conoscere una delle principali proposte programmatiche della lista in corsa per le elezioni comunali del 2 e 3 aprile, quella relativa al capitolo dedicato al “Sindaco primo garante della salute del cittadino”.