Pressing delle Regioni sul Governo per le prime riaperture

Continua il pressing delle Regioni sul Governo per iniziare ad allentare le misure restrittive, programmando un calendario graduale di riaperture. Il tema, assieme a quello della campagna vaccinale, è stato al centro del vertice al quale, oltre ai ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, al commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e al Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, ha preso parte anche il premier Mario Draghi.

"Bisogna guardare al futuro per dare un segnale al Paese. Si cominci a fare un ragionamento sulle riaperture in base alla certezza sull'arrivo dei vaccini", è la linea dei governatori, in particolare dei rappresentanti della Lega, che insistono perché nel prossimo decreto siano previste clausole per ripristinare le zone gialle dove i numeri dei contagi Covid lo consentano.

Si chiede, poi, di rivedere i criteri per valutare l'andamento del contagio, in particolare il parametro dell'incidenza che, sopra i 250 casi ogni centomila abitanti, porta direttamente alla zona rossa. E, come più volte evidenziato dal Presidente Fvg Massimiliano Fedriga, una delle richieste più pressanti è di individuare, in base a studi scientifici, quale rischio sia legato alle singole attività, in modo da poter avviare alcune riaperture sulla base di dati certi.

Il decreto, che definirà il quadro normativo fino a fine aprile, sarà discusso mercoledì 31 dal Consiglio dei Ministri. E non è escluso che, oltre alla scuola, che riaprirà fino alla prima media dal 7 aprile, dalla seconda metà del mese possa esserci anche qualche altro spiraglio.

"Il testo del prossimo decreto Covid non è ancora pronto. Ma stiamo dicendo a tutti la stessa cosa: occorre dare ai cittadini una prospettiva di speranza" così il Ministro Gelmini. "Allo stesso tempo questo non è il momento per dire 'riapriamo tutto'. Fino al 15-20 aprile ci vorrà ancora molta attenzione, ma poi se i numeri migliorano all'interno del dl servirebbe un automatismo per prevedere aperture mirate senza il bisogno di approvare un nuovo provvedimento".

Sul fronte della campagna vaccinale, poi, una delle voci più pressanti arrivata dai territori è quella d'incrementare il personale sanitario, tenendo fede alle promesse, non mantenute, dal precedente Governo.

"C'è il comune impegno ad assicurare non solo la sicurezza e la salute, ma anche la ripresa dell'attività economica", ha detto, a quanto si apprende, il premier Draghi. "Soltanto attraverso un sincero rapporto di collaborazione tra Stato e Regioni si riuscirà a vincere questa battaglia".

Il presidente del Consiglio ha rinnovato "l'invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo", sottolineando come "la campagna vaccinale stia andando migliorando continuamente e rapidamente".

Gli obiettivi prefissati per aprile e maggio, in riferimento alle forniture di vaccini e al numero delle vaccinazioni, pari al mezzo milione di vaccinati al giorno, non sembrano - ha osservato il premier - più così lontani.

"Per quanto riguarda le forniture per i prossimi mesi, la Commissione ha assicurato che le dosi dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l'immunità per il mese di luglio in tutta l'Europa", avrebbe detto ancora il presidente del Consiglio. "Lo Stato farà di tutto per rispondere alle esigenze delle Regioni, anche con riferimento al tema delle carenze di personale. L'atteggiamento del Governo è aiutarvi a raggiungere gli obiettivi che sono di tutti noi".