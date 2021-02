Prima fiducia per Mario Draghi

Prima ampia fiducia conquistata per il Governo di Mario Draghi poco prima della mezzanotte. Dopo una lunghissima giornata di dibattito in Aula, il Senato - presenti 305, votanti 304 - approva con 262 sì (110 in più della maggioranza); 40 i contrari e due gli astenuti.

I lavori si erano aperti alle 10 con il discorso del premier che, in poco più di 50 minuti, ha tracciato le linee guida dell'Esecutivo. Spazio poi al dibattito, alla replica del Presidente del Consiglio e alle dichiarazioni di voto.

Domani si replicherà alla Camera; a partire dalle 9 le comunicazioni del premier che, intorno alle 18, replicherà dopo la discussione; alle 18.30 le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari e, a seguire, la votazione. Al termine della giornata, quindi, il nuovo Governo sarà nella pienezza delle sue funzioni.