"Gli organi di garanzia costituiscono un elemento fondamentale per avvicinare l'Assemblea legislativa alla comunità. Le attività da essi realizzate hanno portato concreti riscontri nella pubblica opinione e la nostra ottica di apertura passa attraverso il loro potenziamento. Qualsiasi richiesta in grado di portare beneficio ai nostri cittadini, troverà in noi interlocutori attenti e presenti". Lo ha sottolineato oggi a Udine il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ospite in videoconferenza della prima riunione dell'Osservatorio regionale antimafia, presieduto da Michele Penta, dopo l'insediamento dei tre nuovi componenti.

"Nel sottoscritto troverete sempre un interlocutore disponibile - ha aggiunto il presidente del Cr Fvg - e confermo ampia disponibilità a intervenire sullo strumento che aveva istituito l'Osservatorio, qualora ci pervengano proposte condivise all'interno delle singole realtà. Gli organi di garanzia costituiscono un prezioso trait d'union tra legislativo e comunità, ma sta a voi a redigere i programmi su cui operare".

In sede di presentazione, il presidente Penta aveva ricordato la necessità "di fare il punto della situazione e di esprimere alcune valutazioni sull'attività dell'organismo, ma anche di segnalare alcune criticità e la necessità di apportare eventuali modifiche alla legge istitutiva per ottimizzarne il funzionamento. Stiamo preparando la relazione annuale e auspico il potenziamento della struttura che ci supporta per poter esprimere al meglio i nostri compiti".

Nel corso del suo intervento, Zanin ha fatto riferimento anche a precisi punti toccati in precedenza dai componenti dell'Osservatorio, ovvero Enrico Sbriglia, Lorenzo Pillinini, Monica Catalfamo e Ruggero Buciol.

"Ritengo estremamente positivo - ha sottolineato in primis il presidente del Cr - che sia stato creato un coordinamento tra organi di garanzia, dando così vita a una sorta di integrazione per singola competenza, amplificando la loro divulgazione e migliorando la qualità delle proposte".

Per quanto concerne la richiesta di personale per gli uffici, Zanin ha ricordato che "proprio ieri l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, ha segnalato un calo di 600 unità lavorative in Regione nell'ambito di soli tre anni. Le risorse umane sono purtroppo scarse ma il mio impegno, su mandato dell'Ufficio di presidenza, è quello di sensibilizzare il governatore Massimiliano Fedriga al fine di reperire alcune figure necessarie a integrare anche le legittime esigenze degli organi di garanzia. Intanto, abbiamo attivato una richiesta per ottenere dei tirocinanti retribuiti".

Infine, per quanto concerne il tema della comunicazione e di una maggiore visibilità complessiva dell'Osservatorio, Zanin ha concluso evidenziando che "si tratta di un impegno che possiamo assumere e risolvere prossimamente".