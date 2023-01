Primo bilancio per la Giunta di Ronchi dei Legionari

Sei mesi, poco più, di governo della città. Il sindaco di Ronchi dei Legionari, Mauro Benvenuto, ha tracciato un primo bilancio della sua amministrazione comunale, affiancato, per l’occasione, dal suo giovanissimo vice, Enrico Papais, classe 1999, e dagli assessori ai lavori pubblici e urbanistica, Michela Lorenzon e al commercio e mobilità, Gianpaolo Martinelli.

“Sono stati sei mesi intensi, fatti di duro lavoro e tanto impegno. Non nego di aver avuto qualche momento di sconforto – sono state le sue parole - ma di sicuro porto con me tanta determinazione nel voler affrontare tutte le situazioni che, di giorno in giorno, arrivano sul mio tavolo. Mi preme sottolineare, da una parte l’ottimo rapporto con la mia giunta ed i consiglieri comunali, dall’altra l’importante collaborazione offerta da tutti i dipendenti, il vero braccio operativo e nei quali ripongo una grande fiducia”. Benvenuto ricorda i passi intrapresi non solo per proseguire nel programma dei lavori pubblici, ma anche il grande obiettivo che è stato quello di sbloccare la questione del risanamento del rione Pater.

“E’ in fase di completamento – ha ricordato Lorenzon - il masterplan che porterà all'approvazione della convenzione con Ater per un'attuazione condivisa dell'intero comparto. Il prossimo anno ci vedrà impegnati nell'adozione ed approvazione della variante urbanistica che consentirà ad Ater di attuare il primo intervento, finanziato con fondi del Cipe”. Un governo che mette al centro la persona.

“In questo periodo – sono ancora le parole del primo cittadino - ho avuto modo di incontrare migliaia di persone tra appuntamenti, eventi, incontri o, semplicemente, camminando tra le vie della città, ascoltando e comprendendo varie situazioni, perplessità, raccogliendo problematiche e consigli . Un bagaglio di esperienze incredibile che mi ha permesso di conoscere le effettive esigenze. Ogni storia, ogni piccolo o grande problema che abbiamo davanti a noi ha una sua importanza specifica, che non deve cadere nel personale, ma deve guardare al benessere dell’intera comunità. Sto affrontando questo incarico con umiltà e con passione, nel rispetto di tutti, conoscendo i miei limiti e le mie possibilità”.

L’assessore alle finanze, Papais, ha ricordato gli sforzi per ridurre la tassazione o per affrontare il caro energia e quello delle materie prime. “Sono felice di far parte di una squadra molto unita e seria. Data la mia giovane età ho molto da imparare, ma credo – sono state le sue parole - di poter dare un contributo essenziale nel modernizzare, per quanto possibile, un ente pubblico”.

Martinelli ha fatto il punto sulle piste ciclabili. “La valorizzazione del territorio – ha detto - passa anche attraverso l'adesione di un progetto regionale, il Primoci, atto a promuovere una mobilità sostenibile. Piste ciclabili a direttrici di interesse locale, regionali e nazionale consentono connessioni urbane ed extraurbane che connettono aree limitrofe a vocazione turistica. E su questo vorrei ricordare il lavoro avviato per realizzare piste sul sedime dell’ex raccordo ferroviario di Ronchi sud o a fianco del canale De Dottori”. Sul piatto, nel 2023, investimenti per oltre 10 milioni di euro.

“Temi importanti sono e stanno per essere affrontati, come il polo intermodale, il rilancio e la sua valorizzazione, l’accordo sulle ciclabili, i temi che riguardano le partecipate, il sociale, la cultura, il commercio, le attività produttive, i lavori pubblici - da quelli già avviati, a quelli fermi, a quelli programmati - la viabilità cittadina, il verde pubblico e l’associazionismo a 360 gradi. Insomma – ha concluso Benvenuto – non abbiamo certo il tempo di annoiarci”.

"L’attività dell’Assessorato alle Attività Produttive, Commercio e Turismo si è concentrata nel definire le priorità di intervento proponendosi con azioni in grado di creare una sinergia tra Istituzioni al fine di proporre soluzioni a situazioni pregresse sospese", analizza Martinelli. "In primis, il rilancio e la promozione del centro intermodale della città, in sinergia con Aeroporto FVG, condividendo progetti di ampio respiro - impianto di fotovoltaico, condivisione mobilità sostenibile; a seguire, la nostra attività si è occupata di condividere il progetto GECT transfrontaliero proposto dal GAL Carso allo scopo di valorizzare aziende agroalimentari, territorio turismo per aderire ad una proposta di realizzazione di un interreg transfrontaliero con partner sloveno per lo sviluppo di progetti a promozione turistica".

"Inoltre, la valorizzazione del territorio passa anche attraverso l'adesione di un progetto Regionale (PRIMOCI) atto a promuovere una mobilità sostenibile: piste ciclabili a direttrici di interesse locale, regionali e nazionale consentono connessioni urbane ed extraurbane che connettono aree limitrofi a vocazione turistica; risulta importante ribadire che, tale progettualità abbraccia una sostenibilità economica, una sostenibilità sociale e una sostenibilità ambientale, diventando uno dei principali pilastri in tema di sostenibilità urbana; se a questo, come è stato proposto, affianchiamo una progettualità di sistema che tenga conto di una mobilità efficiente, questo determina una migliore vivibilità ed una maggiore fruibilità della città, mettendo al centro le esigenze del cittadino; parimenti, la modificazione, la razionalizzazione e la sinergia dei trasporti, nonché una revisione del piano del traffico assicura ed eleva la qualità della vita per nostri cittadini; anche l’attenzione all’area artigianale della nostra città, passa attraverso incontri, azioni di ascolto e condivisioni con gli imprenditori, attraverso le loro necessità di sviluppo, la valorizzazione delle loro aziende per sostenere e promuovere il territorio; non ultimo per importanza, l'Amministrazione ha scelto di appoggiare, promuovere e sostenere i commercianti attraverso la realizzazione del “Giardino di Natale” e di sostenere il “Curling Bisiac”; infatti, l’Amministrazione si è avvalsa della sinergia della Camera di Commercio di Gorizia e Trieste per sviluppare ed incoraggiare e coinvolgere tutti i cittadini nel sostenere le attività commerciali cittadine", conclude Martinelli.

"Sono passati già sei mesi da quando il centrosinistra ha vinto le elezioni amministrative a Ronchi, sei mesi da quando, per la prima volta in vita mia, assumo un ruolo politico all'interno di un ente pubblico", sono le parole di Enrico Papais. "In questo primo periodo al governo credo che, sebbene la maggior parte di noi assessori siano alle prime armi, molto si è fatto per il bene della nostra città".

"Mai e poi mai, quando mi sono candidato nella lista del PD, avrei pensato di diventare vicesindaco riscuotendo un tale successo in termini di voti. Parlo di successo perché, per me, alla prima esperienza in assoluto, è stato davvero un bel risultato. Di ciò né vado molto fiero perché vuol dire che ho saputo convincere i miei elettori, parlando di temi a loro cari. Colgo l'occasione di ringraziarli uno a uno, ma sono ben consapevole che, da questo incarico che il sindaco Benvenuto ha coraggiosamente deciso di conferirmi, derivino grandi responsabilità".

"Sono felice di far parte di una squadra molto unita e seria. Data la mia giovane età ho molto da imparare, ma credo di poter dare un contributo essenziale nel "modernizzare", per quanto possibile, un ente pubblico. Come si dice: i fatti parlano da sé. I principali, per poter giudicare il nostro operato, sono l'istituzione e il finanziamento di numerosi contributi, la riduzione della Tari per ben 134.000, interventi a favore del verde pubblico e delle scuole e case di riposo. Ultimo, ma non per importanza, la stipula della convenzione con l'aeroporto a favore dell'intermodalità. Per il 2023, come per gli anni successivi, mi auguro di riuscire a concretizzare tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati durante la campagna elettorale, dalla conclusione delle tante opere pubbliche in programma, al sostegno alle fasce più deboli della popolazione, senza dimenticarci della tutela dell'ambiente, favorendo uno stile di vita più sano e sereno".

"Dobbiamo essere sinceri e onesti con la popolazione, in 5 anni non si potranno risolvere tutti i problemi della città, ma credo che, collaborando tutti insieme, si possano fare tante belle cose. Il nostro obiettivo, e credo di poter parlare a nome di tutta l’amministrazione, è far sì che Ronchi torni ad essere il centro della Bisiacheria e non solo, favorendo l’innovazione, ma senza dimenticarci dell’importante tradizione che caratterizza la nostra bellissima città, patria di feste e carole”, conclude Papais.

"Nei primi sei mesi di mandato, è stata data priorità agli interventi per i quali le scadenze imposte dai decreti di concessione dei finanziamenti non permettevano rinvii: sono stati approvati e appalti i progetti relativi ai marciapiedi di viale Garibaldi (tra via Capitello e piazza Santo Stefano), il primo lotto dell'intervento di efficientamento energetico delle torri faro dello stadio Gaspardis, il secondo lotto della scuola media", ricorda Michela Lorenzon.

"Nello stesso tempo, è stata data una risposta alla necessità di riportare la società Ronchi Calcio, a giocare il campionato nello stadio Lucca. Sono stati richiesti contributi per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Capitello, via D'Annunzio e via Modena, e per il complimento della ristrutturazione del palazzetto dello sport".

"Relativamente all'urbanistica, è in fase di completamento il masterplan dell'ambito delle case Pater, che porterà all'approvazione della convenzione con ATER, per un'attuazione condivisa dell'intero comparto. Il prossimo anno ci vedrà impegnati nell'adozione e approvazione della variante urbanistica che consentirà ad ATER di attuare il primo intervento, finanziato con fondi CIPE".

"Il 2023 sarà un anno impegnativo, molti i procedimenti da attivare. A livello progettuale, si prevede di approvare: i progetti esecutivi dei lavori di bonifica amianto della scuola media, dei lavori di realizzazione della rotonda di via D'Annunzio e del relativo parcheggio a servizio dell'area scolastica, e del secondo lotto dei lavori di efficientamento energetico delle torri faro dello stadio Gaspardis; i progetti definitivi dei lavori di riqualificazione di via Dobbia, dei lavori di realizzazione di due alloggi a fini sociali, dei lavori di miglioramento sismico della scuola elementare Brumati. Particolare attenzione sarà data alla richiesta di contributi per l'attuazione degli interventi previsti nel programma di mandato".

"Mai avrei pensato di far parte dell'Amministrazione Comunale. Ho accettato la proposta del Sindaco per senso civico. Ronchi è la mia città, il mio nido. Ringrazio Mauro per la fiducia, tutti i componenti della Giunta per avermi accettato a fare parte della squadra, i collaboratori tecnici che tanto avranno da fare nei prossimi anni. Sono fermamente convinta che solo con il lavoro di squadra gli obiettivi individuati potranno essere raggiunti", conclude Lorenzon.

"Sono passati ormai sei mesi dall’inizio di questa avventura", le ha fatto eco Elisa Sandrigo. "Mesi molto intensi soprattutto per una neofita come me che ha dovuto confrontarsi con problemi molto importanti e richieste quasi quotidiane di ascolto. Di sicuro la nostra forza è il lavoro di squadra: un dialogo costante all’interno della Giunta ma anche con i consiglieri, una condivisione di intenzioni e una rappresentanza quasi sempre unitaria in tutti gli eventi e le problematiche che vive la nostra città".

"In questi sei mesi qualche piccolo tassello, del lavoro che ci siamo prefissi di fare in questi anni, è stato posato. Abbiamo finalmente un bando Ater per Ronchi che non usciva da quasi 10 anni e ci sono dei punti condivisi e concreti con Ater per l’attuazione del progetto di riqualificazione del rione Pater. Abbiamo riproposto i bonus Tari e Ticket per venire incontro alle famiglie e ridotto la tari, con il bilancio del prossimo anno cercheremo di introdurre altre agevolazioni per i nostri cittadini. Il dialogo con sindacati, servizi sociali, associazioni e cittadini è continuo e costante ma anche con i rappresentanti dei Comuni limitrofi in un’ottica di lavoro sinergico per garantire ai nostri cittadini servizi sempre più efficienti. La casa di riposo è sotto il nostro occhio vigile per mantenere standard alti e tutelare i nostri anziani. Tanti i progetti e le sfide che ci aspettano nei prossimi anni".

"Una bella frase di Socrate dice 'il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo'. Ecco in questa frase sono racchiusi i miei obiettivi futuri. C’è senza dubbio ancora molto da fare ma un tassello alla volta, con un lavoro costante, contiamo di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati", conclude Elisa Sandrigo.

"Fin dai primi giorni del mio insediamento come assessore sono stata catapultata in una realtà ricca, vivace e propositiva", ha detto Monica Carta. "Gli impegni sono stati sin da subito complessi e numerosi, sicuramente incalzanti ma soprattutto stimolanti. Incontri d’estate in Biblioteca, Ronchi Pop, Pittori del territorio, Noi e la storia, letture e laboratori in biblioteca, Autunno da sfogliare e da ascoltare, Officine del territorio, sono solo alcune delle iniziative organizzate dall’assessorato alla cultura. Credo in programmi culturali di spessore, coordinati e condivisi con i diversi enti e le associazioni, e tutte le realtà del territorio. Importante è, infatti, il lavoro di rete e la conoscenza di tutte le opportunità che il nostro territorio può offrire, in modo da poterle coinvolgere nel percorso culturale dei prossimi anni; è importante avere un calendario concordato di tutte le proposte culturali e aggregative, estendendo le iniziative anche nei diversi rioni della città".

"Importante è continuare nella politica di dialogo e collaborazione con gli altri comuni anche per far crescere il Consorzio culturale del Monfalconese, al fine di ampliare gli spazi, il patrimonio e le sue attività. La Biblioteca è il cuore pulsante della cultura comunale, ritengo importante l’impegno continuo nel a potenziare la Biblioteca e le sue attività, ricercando anche nuovi spazi, mantenere ed implementare lo sportello bibliotecario per la minoranza linguistica e ad aumentare il patrimonio librario. Grande importanza rivestono la consulta culturale e la consulta studentesca che si intende ricostituire prossimamente".

"Anche l’istruzione è una priorità assoluta: la formazione dei nostri ragazzi è il miglior investimento per il nostro futuro. L’obiettivo è una città dove i giovani possano trovare delle opportunità sia di lavoro che di vita. Il costante dialogo con le scuole del territorio riguarderà anche la realizzazione di specifici progetti culturali ed educativi, come l'aiuto compiti, l'insegnamento delle lingue ma anche i temi inerenti l’impegno civico, l'ecologia, la storia e il territorio prestando particolare attenzione a tutte la situazione di fragilità e allo sviluppo di un clima di collaborazione con le famiglie, con l'obiettivo di migliorare per tutti il percorso di apprendimento, ridurre le diseguaglianze e sostenere i bambini con difficoltà, disabilità e bisogni educativi speciali. L’amministrazione si impegna a riconfermare e a proporre iniziative a sostegno del merito scolastico (erogando contributi e riconoscimenti per gli studenti meritori), sostenere ed implementare l’offerta e la qualità dei servizi educativi sia in ambito scolastico che extrascolastico (tempo pieno e potenziato, trasporto, mensa, asili nido, centri estivi, laboratori), cercando di ridurre per quanto è possibile l'impegno economico a carico delle famiglie e dei cittadini".

"Se dovessi indicare delle parole che meglio rappresentano la mia mission in qualità di assessore alla cultura e all’istruzione del comune di Ronchi dei Legionari, due mi sovvengono immediatamente: Impegno e responsabilità", conclude Monica Carta.

"Seppur provenendo da una grande impresa di Stato ormai da anni Spa, nella PA è veramente necessario mettere mano alle procedure, bisogna determinare una radicale semplificazione delle stesse, in quanto i tempi non sono attuali con le esigenze realizzative e con le aspettative dei cittadini", sono le parole di Alessandro Bassi. "Inoltre i tempi attuativi attuali, spesso demotivano anche gli operativi, e dovendo ora insistere anche come declinazione sui piani vincolanti del pnrr, le situazioni a volte sono ancora di più aggravate. È difficile immaginare come i piccoli comuni potranno assolvere i dettami del pnrr, organizzati come sono ora. È vero però che la Regione ha già predisposto un piano di potenziamento e di supporto tecnico per affrontare le sfide a tutto il 2026, ma fra aumento delle materie prime e dei costi dell'energia, tanto più è necessario incidere nella semplificazione e sulla sburocratizzazione degli atti, il Ponte Morandi potrebbe essere la traccia da cui partire".