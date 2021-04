Primo maggio a Gorizia, alla Transalpina il saluto tra i sindaci italiani e sloveni

Si terrà al valico della Transalpina, il piazzale che unisce Gorizia e Nova Gorica, l’edizione 2021 del tradizionale incontro transfrontaliero tra sindacati italiani e sloveni, organizzato ogni anno dal Consiglio sindacale interregionale (Csi) Fvg-Slovenia in prossimità del Primo Maggio: l’appuntamento è per le ore 11 di venerdì 30 aprile, alla presenza dei sindaci Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic. Con questa scelta, che segna il ritorno di una manifestazione sindacale nella stessa piazza dove, il 1° maggio 2004, i segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil festeggiarono il primo allargamento a est dell’Unione europea, i sindacati italiani e sloveni intendono salutare la scelta di assegnare a Gorizia e Nova Gorica il ruolo di Capitale europea della Cultura 2025, «risultato storico – commenta il presidente del Csi Roberto Treu – di una cooperazione transfrontaliera ormai consolidata, come testimonia la decennale attività del Gect».

Nell’occasione i sindacati aderenti al Csi (Cgil, Cisl e Uil in Fvg, Zsss e Ks 90 in Slovenia) lanceranno anche un appello comune per una soluzione positiva delle problematiche che la pandemia sta causando nella gestione del lavoro transfrontaliero, tuttora soggetto a restrizioni nella libera circolazione e a disparità nell’accesso alle misure di sostegno al lavoro e al reddito.