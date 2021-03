Priorità alla scuola torna in piazza contro le chiusure

Da lunedì 8 le scuole medie, superiori e le Università passano in didattica a distanza. E il Comitato Priorità alla Scuola torna in piazza per chiedere di riaprire quanto prima le aule per consentire le lezioni in presenza. Questa mattina, come ormai tradizione, si è tenuto il presidio in piazza Unità a Trieste.

Alla mobilitazione hanno preso parte anche la senatrice Tatjana Rojc (Pd) e la responsabile Scuola Pd Fvg Caterina Conti.

"Siamo venute in piazza per mostrare la nostra solidarietà verso famiglie e studenti che sollevano un problema concreto, una questione che va addirittura oltre la situazione contingente della pandemia. La scuola è crescita anche perché è relazione ed educazione alla socialità. Dobbiamo chiedere che la scuola abbia tutta l'attenzione che è mancata finora e che chiudere sia l'ultima opzione, e comunque dev'essere considerato un dramma sociale", hanno detto le due esponenti dem.