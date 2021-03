Profondo rosso, la Pasqua sarà blindata

Mentre il Fvg si prepara a entrare in zona rossa da lunedì 15 marzo assieme a una buona fetta del Paese, il Governo ha varato il nuovo decreto che introduce una stretta sul Dpcm in vigore dal 6 marzo.

Dopo il confronto con le Regioni, il Consiglio dei Ministri ha definito le misure che, come già fatto a Natale, prevedono regole più stringenti per Pasqua. Il 3, 4 e 5 aprile, insomma, tutta Italia sarà in zona rossa. L’unica esclusione? E’ rappresentata della Sardegna, al momento ‘isola felice’ e solitaria in zona bianca.

Le nuove restrizioni dovrebbero scattare da lunedì 15 (in ogni caso dopo il passaggio parlamentare richiesto dalla scelta della formula del decreto e non del Dpcm) e saranno in vigore fino a martedì 6 aprile, comprendendo quindi la Pasquetta.

Unica parziale deroga rispetto alle attuali misure da zona rossa è la possibilità, nei giorni a cavallo della Pasqua, di una visita al giorno a casa di amici e parenti, come previsto anche sotto le festività natalizie.

Tra le novità il superamento dell'area gialla: passano in arancione tutte le regioni attualmente inserite in quella fascia di rischio. Poi, viene previsto un più tempestivo ingresso in area rossa: tutte le regioni che hanno incidenza settimanale superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti saranno inserite nella fascia con le misure più severe attraverso ordinanza del Ministro della Salute. Viene prevista la facoltà per le regioni di poter individuare, quando si è in arancione, aree ulteriori da portare in zona rossa, sempre in base all’incidenza settimanale o se si riscontra una presenza di varianti tale da dover prevedere misure più restrittive.

I COLORI. Esclusa la Sardegna, in bianco, tutte le regioni attualmente in fascia gialla - Sicilia, Calabria, Lazio, Liguria e Valle d’Aosta - dovrebbero passare all’arancione, anche se nel caso di Calabria e Lazio potrebbe non essere escluso un 'doppio salto' verso il rosso.

Oltre a Campania, Basilicata e Molise (in rosso dalla scorsa settimana), nella fascia con le misure restrittive più severe ci sarà sicuramente il Fvg, come detto, ma vedono rosso anche Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna; la Toscana, arancione, è in bilico.