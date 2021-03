Progetti idraulici alternativi sul Tagliamento

"Il Tagliamento potrebbe venire registrato in forma piena e al massimo livello dall’Unesco solo se riuscissimo a preservarlo integralmente: per questo il nostro Comitato non può non seguire le discussioni sul futuro anche idraulico del principale fiume friulano portando anche il suo contributo", spiegano Cristian Fior e Luca Campanotto, rispettivamente presidente e portavoce del Comitato pro Tagliamento in Unesco.

"È stato recentemente pubblicato sul nostro web istituzionale un dossier (qui il link) del Consulente del nostro Comitato, l'ingegner Gianni Sergio Pascoli su una proposta idraulica alternativa per la regolazione delle piene del Tagliamento. Questo documento dimostra che le opere faraoniche calate dall’alto sul Tagliamento non servono a nessuna reale esigenza di pubblico interesse che, in ogni caso, qualora esistesse, potrebbe essere soddisfatta con interventi molto più economici e anche più compatibili con il patrimonio naturale, paesaggistico-ambientale, umano e storico-culturale".

"Tutti i nostri pdf sul Tagliamento sono a disposizione dell’opinione pubblica online. Saremmo felici se riuscissimo a interessare gli enti pubblici competenti, anzitutto regionali. Vogliamo far conoscere questa possibilità idraulica alternativa per evitare l’inutile deturpamento di un'area naturalistica e storica unica in tutto il mondo. Per l’illustrazione di questa proposta alternativa per una difesa idraulica dal Tagliamento più economica e naturale è stata organizzata una conferenza online (https://join.skype.com/j44o934CI23p) sabato 20 marzo 2021 alle 11, con l’autore del dossier. la partecipazione è libera, anche senza prenotazione, ma è preferibile l’accreditamento a portavoce@comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org", conclude il Comitato.