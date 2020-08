Progetto Fvg difende l'operato di Bini

"Un attacco mediatico che palesemente si basa su una presa di posizione politica. Per questo motivo non si può restare indifferenti alla campagna denigratoria messa in atto da alcuni consiglieri dell’opposizione regionale nei confronti dell’assessore alle attività produttive e al turismo". A intervenire è il presidente del gruppo consiliare Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar, Mauro Di Bert, contrario alla pretestuosa polemica avviata dalla minoranza contro l’assessore.

"Il suo impegno amministrativo a favore delle categorie economiche è innegabile – commenta il consigliere Di Bert – senza dimenticare il particolare momento sociale ed economico che stiamo attraversando, il suo impegno è sotto agli occhi di tutti. Farne un bersaglio di sterili polemiche è solo una presa di posizione politica, strumentale, quando invece ritengo che in un momento così difficile sarebbe meglio stemperare i toni e fare quadrato".