Progetto Fvg, ecco la squadra per Pordenone

Con la conferenza stampa odierna, la coordinatrice provinciale di Progetto Fvg, Elisa Palù, ha ufficializzato la presenza nello scenario politico della città di Pordenone di Porgetto Fvg.

Alla presenza dell’assessore regionale Sergio Emidio Bini e del Consigliere regionale Edy Morandini si è raccontato il percorso di radicamento sul territorio regionale che il movimento sta portando avanti. Presenti alla conferenza stampa anche il Sindaco Alessandro Ciriani e i rappresentanti delle altre forze politiche del centrodestra.

“Stiamo portando avanti un percorso che ci vede sempre più protagonisti in moltissimi comuni", ha detto Palù. "A Pordenone la sfida sarà importante e avvincente. Per questo da mesi siamo al lavoro per formare e presentare un gruppo di persone competenti, uomini e donne del fare, e soprattutto giovani, che siano all’altezza delle aspettative di questa città e all’altezza di un Sindaco, come Alessandro Ciriani che è certamente un fuoriclasse e che pertanto deve poter contare su una squadra preparata”.

E’ stato quindi presentato il coordinatore di Progetto Fvg per Pordenone: “In città il gruppo sarà coordinato da Alessandro Da Re, un professionista che ben conosce la città e che è uno dei fondatori del nostro movimento politico a garanzia che il gruppo rispecchierà l’identità e le peculiarità del nostro movimento”.

“Siamo già da tempo al lavoro per la formazione di una squadra, di argomenti di programma politico-amministrativo, ovvero di una nuova classe dirigente; il gruppo è già numeroso e attivo, fatto di volti nuovi e idee concrete in particolare su temi legati all’economia e al turismo", sono le parole di Da Re. "Stiamo raccogliendo un largo consenso e una vivace partecipazione, e il gruppo è aperto a tutti i contributi utili. Lavoreremo tenendo ben a mente che la realtà di Pordenone è importante non solo per la città stessa ma anche per il suo ruolo di capoluogo”.

“Esistono i campioni e i capitani, ma a vincere è sempre la squadra; squadra fatta di giocatori, ognuno con il proprio ruolo e con le proprie competenze", ha detto Bini. "In Regione siamo guidati da un grande capitano e ci sono un vero confronto e una grande collaborazione fra tutte le forza politiche del centrodestra, e i cittadini ci stanno premiando anche per questo. E così potrà e dovrà essere anche a Pordenone dove Progetto FVG sarà uno dei giocatori della squadra. Quanto fatto in città in questi anni è sotto gli occhi di tutti; la presenza di numerosi cantieri è segnale di lavoro, di investimenti, ovvero delle basi per crescere ancora. Bisogna inoltre fare attenzione al fatto che non esistono vittorie scontate, bisogna lavorare e dare il massimo sempre, noi ci siamo e lavoreremo in questa direzione”.