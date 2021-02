Progetto Udine 2050, sparite le opere di recupero dell'ex caserma Osoppo

Il capogruppo di Progetto Innovare, Federico Pirone, in un post denuncia la 'sparizione' dal progetto Udine 2050 delle opere di recupero dell'ex caserma Osoppo "dell'asilo e della scuola dell'infanzia, servizi pensati a supporto delle famiglie che andranno ad occupare gli spazi di social housing".

"Dal progetto di recupero è sparito anche lo spazio per i concerti all'aperto - aggiunge Pirone -, pensato su modello di città dinamiche e attrattive. Sono alcune delle novità che abbiamo appreso ieri durante il sopralluogo effettuato sul posto per verificare a che punto siamo con il progetto di riqualificazione di questa importante area della città. Abbiamo poi appreso che i lavori di demolizione sono appena iniziati, a tre anni dall'insediamento di questa giunta e a quattro dall'aggiudicazione dei finanziamenti. Di tutto questo chiederemo conto in consiglio comunale".



"Sindaco e giunta continuano a sbandierare la Udine del 2050 - conclude Pirone -, ma a mancare è la Udine del presente che ha bisogno di risposte, di prospettive vere, di speranze".



Progetto Udine 2050 offre al Comune la possibilità di accedere a parte dei 208 miliardi messi a disposizione del nostro Paese dall’Europa nell’ambito del Ricovery Fund. Di questi 208 miliardi, 1,3 spetteranno al capoluogo friulano sulla base della presentazione di progetti mirati, la cui attenzione è rivolta in via prioritaria alla riqualificazione urbana di aree degradate e alla sostenibilità ambientale.