Promozione all'estero, semplificazione per gli incentivi

La Giunta interviene in aiuto delle imprese, agevolandole con alcune modifiche al regolamento sugli incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, e la II Commissione consiliare presieduta da Alberto Budai (Lega) si dice d'accordo, salvo Furio Honsell (Open Fvg) che ha espresso un parere di astensione.

"Sono modifiche da applicare in via transitoria - ha spiegato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini - per imprese che hanno già presentato domanda di contributo, ma non ancora la rendicontazione. I termini aumentato dagli ordinari 60 giorni, previsti ora, a 12 mesi, ovviamente a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso. Inoltre, non è causa di revoca la modifica delle modalità di esecuzione del progetto se tale modifica è stata causata dalla necessità di affrontare l'emergenza da Covid-19 sostenendo delle spese per partecipare a fiere e mostre utilizzando una piattaforma digitale, fattispecie inizialmente non prevista. La modifica interessa 90 imprese beneficiarie di due bandi, rispettivamente uno del 2017 e uno del 2019".

"C'è poi un'altra modifica più generale - ha aggiunto Bini - dettata dalla necessità di aiutare le imprese nelle modalità di presentazione delle domande, perché ancora adesso molte non hanno la firma digitale. Perciò si accetta sia quella sottoscritta dal legale rappresentante di chi richiede l'incentivo e presentata unitamente alla copia di un documento d'identità del richiedente, sia quella sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante".

"Se continuiamo a dare alle imprese la possibilità di non dotarsi della firma digitale, non le stimoliamo ad averla", è stato il commento del pentastellato Cristian Sergo, riflessione a cui si è aggiunta la consigliera dei Cittadini, Simona Liguori, preoccupata su come si possa intervenire per indirizzare le imprese in tal senso.