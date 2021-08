Pronto a partire a Gemona lo sportello nuovi cittadini

Tutto pronto per l’inaugurazione – l’8 settembre – dello sportello “Nuovi Cittadini”, il punto multiservizi della Cisl territoriale, dedicato agli stranieri che vivono nel comprensorio dell’Alto Friuli.

Il servizio, che vede la collaborazione degli enti cislini Anolf, Caf e Inas, sarà aperto presso la sede sindacale di Gemona, in via Roma 148, ricevendo su appuntamento. Lo sportello, che si prefigge di diventare un punto di riferimento per i cittadini stranieri che si trovano in Italia per ragioni di studio, lavoro e turismo, si occuperà di una serie di pratiche fondamentali come, ad esempio, quelle relative al ricongiungimento familiare, ma anche alla cittadinanza, al permesso di soggiorno, ai test di italiano, oltre a tutti i servizi di assistenza fiscale.

“Si tratta – spiega il coordinatore della Cisl Alto Friuli, Franco Colautti – di un’iniziativa volta a potenziare l’ampliamento dell’offerta dei servizi sul territorio, in un’ottica di inclusione e guardando alla mappa delle concrete necessità dei nostri comuni”.

La percentuale dei residenti stranieri in Alto Friuli si assesta attorno al 4,6%, a fronte di una media regionale del 9%. Tuttavia, in alcune realtà territoriali, come, ad esempio, a San Daniele e nei comuni limitrofi alla Zona Industriale di Osoppo, il dato arriva anche all’ 8 e 13%.

“E’ chiaro – prosegue Colautti - che siamo di fronte ad una fotografia che va tenuta in considerazione e che come tale richiama alla necessità di servizi nuovi, che vadano a beneficio diretto degli stranieri, ma indirettamente anche alla comunità locale nel suo complesso, perché tali da favorire coesione ed inclusione e, dunque, potenzialmente anche nuove opportunità”.