Proposta di legge per la Zona economica speciale

“La Lega Fvg ha presentato una proposta di legge per riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria per le attività produttive insediate nei comuni del Friuli Venezia Giulia confinanti con Slovenia e Austria. Occorre, infatti, ristabilire parità con i loro competitor transfrontalieri, attraverso condizioni favorevoli in termini economici, finanziari, amministrativi e occupazionali", dichiarano i deputati del Friuli Venezia Giulia della Lega Massimiliano Panizzut, Aurelia Bubisutti, Vannia Gava e Daniele Moschioni.

"Il diverso assetto istituzionale, il carico fiscale sicuramente più leggero, il costo del lavoro più basso, la rete infrastrutturale capillare rendono le confinanti aree slovene e austriache più attrattive sia per i consumatori sia per gli imprenditori italiani, che spesso preferiscono spostarsi di qualche chilometro e andare a insediare il proprio stabilimento oltreconfine per usufruire di norme più favorevoli. I territori che più vengono penalizzati da questi fenomeni migratori sono ovviamente quelli di confine: qui i legami culturali, sociali ed economici con le vicine città sono da sempre stretti e il fenomeno del frontalierato riguarda decine di migliaia di cittadini italiani".

"Occorre, però, evitare che il tessuto produttivo dei comuni del Friuli Venezia Giulia venga depauperato in favore delle vicine città slovene e austriache. La proposta di legge della Lega mira quindi a istituire una Zona economica speciale (ZES) nei territori di confine per avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica. Con la Zes le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, saranno coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’Amministrazione centrale, della regione FVG, dei comuni interessati e delle relative Autorità portuali. In questo modo sarà consentita una progettualità integrata di sviluppo che rilancerà la competitività dell’intera area portuale. Una Pdl che mira a fare dell’area frontaliera un volano per l’economia dell’intero Paese”, concludono i deputati del Carroccio.

“Le zone di confine sono e saranno esposte più di ogni altro territorio agli effetti della crisi economica causata dall'emergenza sanitaria, per questo hanno diritto a un sostegno del tutto speciale. Con questo obiettivo, dopo averne condiviso i contenuti con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, con i consiglieri regionali dell'Isontino e con la Camera di commercio della Venezia Giulia, ho depositato la proposta di legge per l'istituzione di una zona economica speciale lungo tutta la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Tarvisio, passando per Gorizia e Cividale, che promuova l'occupazione in tutti quei territori che si affacciano su Slovenia e Austria e che ne subiscono la concorrenza, soprattutto in termini di disparità fiscale e burocratica", afferma, in una nota, Guido Pettarin, deputato di Forza Italia.

"La necessità non è solo quella di una zona con una pressione fiscale più leggera che nel resto del paese, ma anche la possibilità di garantire agli insediamenti già presenti e a quelli che potranno arrivare un più snello iter burocratico, per favorire una rapida ripresa dei livelli occupazionali. Chiediamo al governo di investire 200 milioni all'anno su questo confine. È necessario che il governo nazionale capisca che lasciare questo territorio alle difficoltà della concorrenza transfrontaliera significa per l'Italia una perdita certa di molte risorse in più, non solo fiscali, che escono dal paese. Sono obiettivi che trascendono sia gli interessi dei singoli collegi di elezioni, che quelli di appartenenza politica. È in ballo la sopravvivenza economica di un territorio, del nostro territorio. La zona economica speciale, come qualsiasi altro progetto affine, è un traguardo che raggiungeremo solo se le diverse forze politiche avranno la maturità di lavorare tutte unite concentrando gli obiettivi di tutti in una singola proposta. Spero che molte saranno le proposte in questo senso e saranno tutte benvenute, da qualunque fonte arrivino. Ci salveremo certamente ma o ci salveremo tutti assieme o non ci salveremo affatto", conclude Pettarin.