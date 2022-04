Prorogati i termini per i 'Cantieri di lavoro'

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro, ha approvato la proroga straordinaria di tre mesi del termine finale per la presentazione da parte dei Comuni dei progetti 'Cantieri di lavoro' per l'anno 2022: dal 30 giugno quindi si passa al 30 settembre.

Come ha spiegato l'assessore, la decisione è stata assunta in virtù delle criticità causate dall'emergenza Covid e anche da alcune difficoltà interpretative determinate dalla complessità della normativa adottata, come ad esempio quella che fa riferimento alla certificazione verde.

L'esponente della Giunta ha rimarcato come sia interesse della stessa Regione favorire l'occupazione delle persone senza lavoro e allo stesso tempo sostenere, nell'interesse dei Comuni beneficiari del contributo, la realizzazione di attività temporanee straordinarie (in ambito forestale, vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana e in genere di miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani).

A tal riguardo, come ha ricordato in conclusione l'assessore, è pervenuta da diversi Comuni la richiesta di poter disporre di una tempistica aggiuntiva per espletare al meglio le pratiche finalizzate alla concessione della contribuzione regionale.