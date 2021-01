Protesta delle detenute del carcere del Coroneo

L'1 febbraio alle 15.30, le detenute del carcere del Coroneo di Trieste "attueranno una protesta tramite 'battitura', in risposta alla grave situazione, sanitaria e da tutti i punti di vista, del sistema detentivo italiano", si legge nella nota, diffusa dall'Associazione Senza Sbarre, che annuncia la manifestazione.

"Le detenute - prosegue la comunicazione - chiedono: di essere sottoposte a tamponi ed esami del sangue sierologici, piuttosto che essere costrette alla vaccinazione; l'indulto; i domiciliari per le persone con problemi sanitari e gravi patologie e per i detenuti in residuo di pena. Contemporaneamente, sotto le mura del carcere, ci sarà una presenza solidale".

"L'iniziativa delle detenute della sezione femminile è stata comunicata anche ad altre prigioniere e prigionieri in Italia, con l'idea di una mobilitazione più estesa possibile per allargare e sostenere tali rivendicazioni e rompere l'omertà di regime sulla questione delle carceri", conclude la nota.