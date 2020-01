Protezione civile, Fvg modello per l'Albania

Una delegazione politica albanese, con Lulzim Basha, leader dell'opposizione di centrodestra, e l’ex Ministro Tritan Shehu, è stata ospite al Centro della Protezione Civile di Palmanova.

"Siamo orgogliosi di aver mostrato le sale operative di un esemplare modello innovativo di Protezione civile", commenta il deputato e coordinatore per la Regione di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto. "Ciò anche considerando la grave emergenza che ha investito l’Albania colpita dal terremoto del 26 novembre e adesso impegnata nel processo di ricostruzione. Il Friuli Venezia Giulia si colloca ai primi posti a livello nazionale per quanto riguarda il Servizio civile e far conoscere le nostre strutture di eccellenza è un modo efficace per aiutare Paesi come l’Albania che necessitano di modelli di riferimento da riprendere, come testimonia la gradita visita degli esponenti di centrodestra albanese Basha e Shehu”, conclude Rizzetto.