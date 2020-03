Protezione civile, le indicazioni per gli spostamenti

Per tutti quelli che necessitano di spostarsi per comprovate ragioni di lavoro, necessità o salute (e solo per quelle!), in allegato trovate il modulo di autodichiarazione, valido per tutto il territorio italiano. L'indicazione #iorestoacasa non è un motto, è una cosa da fare!

La Regione, anche per sollevare il carico di lavoro della Sala operativa (Sor) relativamente ai molti quesiti circa le misure in vigore da oggi, invita a consultare la pagina del portale della Protezione civile del Fvg dove una serie di domande e risposte (Faq) fornisce chiarimenti su come comportarsi.

Nel frattempo, rende noto la Protezione civile, questa mattina saranno consegnati mascherine e guanti in lattice ai volontari impegnati nell'attività di assistenza alle persone anziane negli acquisti di generi alimentari e di prima necessità.

Le principali indicazioni, in merito alle attività sportive:

1. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

2. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

3. Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

4. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.