Protezione civile, necessarie risorse nel Recovery Plan

“Solo chi ha conosciuto la tragedia del terremoto con la morte, la distruzione ma anche la perdita della sicurezza e della certezza di un futuro che accompagnano questo terribile evento, può capire il significato più profondo che assumono la solidarietà e il volontariato che caratterizzano la fase dell’emergenza e della ricostruzione" afferma l’europarlamentare friulana della Lega, Elena Lizzi, a margine del dibattito in Parlamento Europeo sugli aiuti alla Croazia per mitigare le conseguenze del terremoto, ribadendo la necessità che “l’Europa si sbrighi a stanziare gli aiuti del Fondo europeo di solidarietà per le popolazioni colpite”.



“Se il Recovery Plan servisse all’Italia per una concreta ripartenza, allora non si dovrebbe prescindere dal potenziamento della Protezione civile proprio per sanare le gravi criticità che il nostro Paese presenta da un punto di vista idraulico, geologico e sismico. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia – aggiunge l’europarlamentare friulana - che si è distinta anche nel prestare soccorsi in Croazia è sicuramente l’esempio da perseguire”.



“È quanto mai necessario avere a livello nazionale un organismo efficiente e all’altezza delle sfide che ci attendono, invece la Protezione civile è rimasta priva nel Recovery Plan delle risorse che avrebbero consentito di fare a livello nazionale il salto di qualità necessario. E’ impensabile –conclude Lizzi- non valorizzare un modello che fa affidamento su un esercito di 800mila volontari, di cui ben 200mila attivi nei momenti di emergenza”.