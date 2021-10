Qual è stato l'impatto della pandemia nelle nostre vite?

Qual è stato l'impatto vero, profondo della pandemia nelle nostre vite? Come abbiamo vissuto, in termini di benessere personale, il lungo periodo di lockdown e le altre limitazioni legate alle zone gialle e rosse?

Sono queste le domande - personali, ma al tempo stesso collettive - che saranno poste da un questionario elaborato su iniziativa della Commissione pari opportunità, disponibile online da domani e accessibile a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia fino alla fine di novembre.

L'importante novità è stata presentata nella sede della Regione di via Sabbadini, a Udine, alla presenza di Dusy Marcolin, presidente Crpo, della coordinatrice del Gruppo Salute della commissione, Renata Della Ricca, della professoressa Valeria Filì dell'Università di Udine, responsabile scientifica del progetto, e della ricercatrice Cristina Marcon che ha elaborato lo strumento di indagine statistica. Oltre all'Università, la presidente Marcolin ha voluto ringraziare Confindustria Udine, rappresentata dal direttore Michele Nencioni, che ha finanziato la borsa di studio necessaria a realizzare concretamente l'iniziativa pensata e voluta dalla Commissione pari opportunità.

Alla conferenza stampa ha partecipato, in collegamento da remoto, anche Piero Mauro Zanin. "Come Consiglio regionale - ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa - noi guardiamo sempre con attenzione alle iniziative della Crpo, che spesso forniscono spunti per il legislatore. In questo caso - ha proseguito Zanin - voi trattate un argomento importante e ancora sottovalutato, ovvero le conseguenze del Covid non solo sul piano della salute in senso stretto, ma anche sui processi relazionali. Io credo che ci siano state implicazioni sulla vita delle persone che si cominciano a studiare soltanto ora, e per questo motivo la vostra iniziativa è destinata a diventare un punto di riferimento".

"Da genitore di figli adolescenti - ha poi spiegato il presidente, citando un'esperienza personale - mi sono accorto ad esempio di quanto in fretta i giovani si siano adattati a un confinamento che ci è piombato addosso all'improvviso. I ragazzi hanno interiorizzato meglio anche le raccomandazioni relative al vaccino".

Tornando al questionario, Marcolin, Filì e Marcon hanno spiegato come inizialmente si fosse pensato solo a una platea femminile, per poi decidere di allargare il campo d'indagine. "È importante - ha sottolineato la docente universitaria - cogliere e analizzare i disagi causati dal Covid per poter elaborare le risposte giuste, anche da parte delle imprese tramite il welfare aziendale". "La ricerca - ha spiegato la borsista - spazia in diversi settori, dalla salute allo stile alimentare, dal benessere alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'obiettivo è anche capire se ci siano stati effetti specifici legati al genere, e fornire al decisore politico una base scientifica sulla quale orientare la scelta delle misure da adottare e dei comportamenti da premiare o da disincentivare".

Dal punto di vista tecnico, sono stati studiati assieme agli esperti diversi modelli di questionario, ma le domande sono tutte made in Fvg, calate sulle specifiche esigenze di un progetto definito "molto ambizioso" dalla presidente Marcolin e dalla coordinatrice Della Ricca.